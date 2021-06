Baden-Württemberg erlässt neue Corona-Verordnung - diese Lockerungen gelten Montag

Die Infektionszahlen in Baden-Württemberg sinken stetig. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 37: So viele Menschen haben sich im Durchschnitt also pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die grün-schwarze Landesregierung reagiert auf die sinkenden Zahlen mit weitgehenden Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Am Fronleichnam hat das Kabinett den Vorschlägen des zuständigen Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) zugestimmt. Die wichtigsten Änderungen im Detail:

Was ändert sich grundsätzlich?

Öffnungen und Lockerungen basieren im Südwesten auf einem dreistufigen Konzept, das die Landesregierung Anfang Mai vorgestellt hat. Liegt die Inzidenz in einem Landkreis fünf Tage lang unter 100, können am darauffolgenden Tag viele Bereiche unter Einhaltung bestimmter Test- und Hygieneregeln öffnen – etwa die Außengastronomie, Hotels oder Museen. Aktuell liegt die Zahl der Neuansteckungen in keinem Kreis über dieser Schwelle. Deutlich weitergehende Lockerungen gibt es dann in den Öffnungsstufen 2 und 3 – zwischen den Stufen müssen bislang aber stets zwei Wochen vergehen. Das hat das Land nun geändert: Stufe 3 greift sofort, wenn an fünf aufeinander folgenden Tagen die Inzidenz unter 50 liegt. Laut Landesgesundheitsamt vom Donnerstag liegen aktuell 35 der 44 Kreise unter dem Wert 50. Außerdem zieht das Land eine neue Stufe ein, die dann greift, wenn der Inzidenzwert fünf Tage lang unter dem Wert 35 liegt. Das betrifft Stand Donnerstag 17 Kreise.

Was ändert sich für die Gastronomie?

Dank der niedrigen Infektionszahlen sind Restaurants und Gaststätten weitgehend wieder geöffnet. Zutritt – auch im Außenbereich – hat aber nur, wer vollständig geimpft oder von einer Coronainfektion genesen ist, oder einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegt. Liegt die Inzidenz im Kreis stabil unter 35, braucht es solche Nachweise für die Außengastronomie nicht mehr – außer bei Feiern in Gastro-Betrieben. Diese sind bei dieser niedrigen Inzidenz nämlich wieder für bis zu 50 Menschen erlaubt. In Kreisen, die die Öffnungsstufe 3 erreicht haben (also mindestens fünf Tage unter der Inzidenz 50), darf die Gastronomie zudem bis 1 Uhr geöffnet sein.

Wie viele Menschen dürfen sich treffen?

Auch das hängt von der Öffnungsstufe des Kreises ab. Da derzeit alle Kreise stabil unter der Inzidenz 100 liegen, dürfen sich bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen – Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Neu ist, dass sich bei der Stufe 3 bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen. Eigene Kinder bis 14 Jahre zählen hierbei nicht mit, zusätzlich dürfen fünf weitere Kinder aus anderen Haushalten dabei sein.

Was gilt für Veranstaltungen?

Diese Regeln gelten schon: Im ersten Öffnungsschritt – also bei Stufe 1 mit einer stabilen Inzidenz unter 100 – dürfen bis zu 100 Besucher an Veranstaltungen im Freien wie Konzerten, Open-Air-Kino, Freilicht-Theater oder Informationsveranstaltungen teilnehmen. Die Besucherzahl steigt bei jeder Öffnungsstufe: In der Stufe 2 sind 250 Besucher im Freien und 100 Besucher im Inneren erlaubt, in der Stufe drei dann 500 Besucher im Freien und 250 Besucher drinnen. Neu ist, dass künftig wieder bis zu 750 Menschen Kultur-, Sport- oder sonstige Veranstaltungen im Freien besuchen können, wenn die Inzidenz stabil unter 35 liegt. Bei dieser Inzidenz müssen die Besucher auch keinen begativen Coronatest oder sonstige Nachweise vorlegen.

Ab wann gilt das alles?

Die neuen Regelungen treten am kommenden Montag in Kraft. Liegt der Inzidenzwert in einem Kreis bereits am Montag seit fünf Tagen unter 50 oder unter 35, gelten auch sofort die weitgehenderen Lockerungen – sofern das zuständige Gesundheitsamt dies am Sonntag bekannt gibt.

Bleibt es bei sinkenden Zahlen?

Gesundheitsminister Lucha äußert sich am Donnerstag optimistisch. „Es besteht Anlass zur Hoffnung, die Zahl der Geimpften steigt und auch die Inzidenzen sinken. Es könnte ein unbeschwerter Sommer werden.“ Die Pandemie sei aber noch nicht vorbei, mahnt er. Wie sie sich in den kommenden Monaten entwickle, liege auch am umsichtigen Verhalten der Bürger. „Wir sind noch nicht über den Berg.“