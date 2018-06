Baden-Württembergs CDU: Vom Musterknaben zum Sorgenkind

Zunächst geht es am 22. September um die Wurst in Berlin – aber hinter den Kulissen geht es auch um die Wurst in Stuttgart. Jahrzehntelang haben die baden-württembergischen Christdemokraten das CDU-Ergebnis bei Bundestagswahlen im Ländervergleich überdurchschnittlich verbessert. Es war zur Gewohnheit, zur Selbstverständlichkeit geworden, dass die Ernte im Südwesten prächtig ausfiel. Es war auch über viele Jahrzehnte eine Art Selbstverständlichkeit, dass die CDU den Ministerpräsidenten in Stuttgart gestellt hat. Tempi passati – vergangene Zeiten.

Schon vor vier Jahren musste der Landesverband zur Kenntnis nehmen, dass die geneigte Wählerschaft nicht mehr so geneigt war. Als bei der Bundes-CDU die Sektkorken knallten, weil klar war, dass Angela Merkel für weitere vier Jahre regieren konnte, war die Freude bei den baden-württembergischen Parteifreunden getrübt. Mit 34,4 Prozent der Stimmen hatten sie das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. 2005 standen noch 39,2 Prozent zu Buche, beim Urnengang im Jahr 2002 waren es 42,8 Prozent. Das beste Ergebnis hatte die Südwest-CDU 1976 zu verzeichnen: 53,3 Prozent. Inzwischen ist aus dem Musterknaben im Südwesten ein Sorgenkind geworden. Im kleinen Kreis, so ist zu vernehmen, macht auch die Kanzlerin daraus kein Hehl.

Das hat inhaltlich-programmatische, aber auch personelle Ursachen. „Der Zeitgeist ist in vielen Fragen nicht auf unserer Seite, weil wir über lange Zeit seine Gestaltung sträflich vernachlässigt haben“, hat Ulrich Müller, der frühere Stuttgarter Verkehrsminister, in einem Positionspapier nach der verlorenen Landtagswahl festgehalten. Müller ist einer der wenigen intellektuellen Analytiker der Christdemokraten im Südwesten. An anderer Stelle kommt er zum Ergebnis: „Unsere dauerhaft schwachen Werte beruhen auch darauf, dass unsere Überzeugungen verdunsten und verblassen, und wir zur Kopie anderer politischer Konzepte werden.“ Schonungslos sind weitere Befunde: Für die baden-württembergische CDU gelte: „Nicht mehr glaubwürdige Politik und deshalb nicht erfolgreich.“ Das gelte vor allem innerparteilich. „Unsere Spitze – beeinflusst von Medien, Beratern, Lobbyisten und Handlungszwängen – ist sehr wendig geworden. Unsere Basis hingegen hat Überzeugungen, die sie nicht so leicht aufgibt.“ Deshalb sei der innerparteiliche Frust „auch kein geringer“. Im Prinzip beschreibt Müller hier keine CDU-spezifischen Probleme, sondern diejenigen der sogenannten Volksparteien. Sie lassen sich zusammenfassen in der Frage: Wie kann es gelingen, in einer sich vielfältig und rasant ändernden Gesellschaft den Markenkern der Partei zu bewahren beziehungsweise ihn permanent zu renovieren? Die Sozialdemokraten haben dieselben Probleme mit dem Markenkern – im Bund und im Land.

Die Landespolitiker fehlen

Und dann gibt es da jenes spezifische Personalproblem der baden-württembergischen CDU. Sie hat profilierte Bundespolitiker, allen voran den Unionsfraktionschef Volker Kauder oder seinen Stellvertreter Andreas Schockenhoff. Auch Thomas Strobl, der nach dem unrühmlichen Abgang von Stefan Mappus den Landesverband führt, kann Meriten als Bundespolitiker vorweisen. Aber die Landespolitiker?

Da sieht es düster aus. Seit Erwin Teufel als Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender abgetreten ist – es war eher eine Art sanfter Putsch – hat das christdemokratische Führungspersonal kein glückliches Händchen mehr – vorsichtig formuliert. Thomas Strobl wird als Landespolitiker kaum wahrgenommen, an Fraktionschef Peter Hauk scheiden sich die Geister der Parteibasis. „Als Spitzenkandidat kommt der absolut nicht in Frage“, sagt ein einflussreicher Parteifreund und trifft damit die Stimmung vor allem in den südlichen Gefilden des Landes. Strobl oder Guido Wolf, der Landtagspräsident, seien mögliche Kandidaten. Und sonst niemand. Außerdem sei es wichtig für die Partei, sich demnächst, also gut zwei Jahre vor der Landtagswahl, festzulegen. Im Klartext: Es dürften innerparteilich bald die Fetzen fliegen. Und nach dem 22. September, wenn es nicht mehr um die Wurst in Berlin geht, wird es dann für die Christdemokraten um die Wurst in Baden-Württemberg gehen.