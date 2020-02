Axel Müller zu Sterbehilfe-Urteil: „Selbsttötung darf kein Geschäft werden“

In Baden-Württemberg haben sich weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch in der Region bereitet man sich auf Corona-infizierte Personen vor. Die Ereignissse des Tages in der Newsblog-Rückschau.

Mittlerweile Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg In Tübingen stehen mehr als zehn Oberärzte des Uniklinikums unter häuslicher Quarantäne Jens Spahn: „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland“ Ein Patient war am Wochenende noch in Neu-Ulm im Kino Baden-Württembergs Gesundheitsminister ...