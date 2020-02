Autos raus aus der Innenstadt? Ja, unbedingt!

Von Kopenhagen über Singapur bis Tübingen: Weltweit arbeiten Städte daran, den Autoverkehr zu verringern.

Dieter Hawran sagt: Innenstädte müssen autofrei werden! Wie das klappen soll - und was das für die Menschen bedeutet, für die ein Verzicht aufs Auto heute ein großes Problem wäre, darüber streitet der Künstler und Vorsitzende des Forums Altstadt Ravensburg mit Sebastian Heinrich.

Autos raus aus der Innenstadt? Ja, bitte!

Dieter Hawran setzt sich in der Region Ravensburg schon seit Jahrzehnten für eine andere Mobilität ein, für mehr und besseren öffentlichen Nahverkehr, mehr Raum für Fahrräder und Fußgänger.

Was das konkret bedeuten könnte, hat er Ende November 2019 aufgezeigt: Bei der Jahresversammlung des Forums Altstadt Ravensburg stellte Hawran einen Antrag vor, den Werktag für Werktag voll besetzten Kuppelnau-Parkplatz am Rande der Ravensburger Altstadt in einen Park umzuwandeln.

Der Vorschlag wurde heiß diskutiert - und wieder einmal wurde deutlich, wie kritisch viele Menschen in der Region die Wende zu einer anderen Mobilität sehen.

Sebastian Heinrich streitet mit Hawran über seine Vision von der autofreien Innenstadt - weil er sich fragt, was sie für sozial Schwächere bedeutet, die in Schichten arbeiten, für Menschen in Dörfern und Ortschaften mit schwacher ÖPNV-Verbindung, für Handwerker und Einzelhandel. Und Hawran entgegnet mit seinen Vorschlägen, um deren Probleme zu lösen - damit die Mobilitätswende CO2-Ausstoß und Lärm verringert, ohne Lebensqualität zu kosten.

Das Podcast-Angebot der Schwäbischen Zeitung

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport.

Alles Wissenswerte rund um die Podcasts und wie man sie hören kann, gibt es hier:

Das Besondere an Podcasts ist, dass man sie auch hören kann, wenn man keinen Computer in der Nähe hat oder keine dauerhafte Internetverbindung zur Verfügung steht.

Welche Möglichkeiten es gibt, die kostenlosen Audioformate zu hören, hat Schwäbische.de in diesem Video erklärt:

Podcasts sind Audioformate, in denen Redakteure und Medienmacher von Schwäbische.de miteinander oder mit Gästen über Politik, Gesellschaft, Fußball und Psychologie sprechen. Wie man die kostenlosen Formate aufs Handy bekommt und überall hin mitnehmen kann, zeigt unser Video.