Aufbruch ins Ungewisse

Donnerstag, 11.18 Uhr: Der „Tornado“-Pilot startet den Nachbrenner. Dann schießt der Aufklärungsjet mit Tempo 300 über die Startbahn des Flugplatzes Jagel in Schleswig-Holstein und hebt ab. Für die Luftwaffe hat der Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien begonnen.

Kurz vorher ist der Luftwaffen-Airbus A400M mit Technik und 40Soldaten des Vorauskommandos an Bord in den Himmel aufgestiegen. In Köln ist parallel dazu ein Airbus A310 gestartet, umgebaut zu einer fliegenden Tankstelle. Stationiert werden die Flieger in Incirlik in der Türkei.

„Dieser Einsatz ist gefährlich“, sagt in Jagel Geschwader-Kommodore Michael Krah. Und beruhigt: „Sorgen muss man sich natürlich machen, aber keine übertriebenen.“ Der Oberst selbst sitzt als Waffensystemoffizier in einem der beiden „Tornados“. „Vertrauen Sie auf Ihr Können“, ermuntert der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos, Generalleutnant Helmut Schütz, die Soldaten.

In Köln verabschiedet der Kommandeur der fliegenden Verbände, Brigadegeneral Günter Katz, die 16Männer in den Syrien-Einsatz. Wie ein Mantra bekräftigen alle, dass sie sich „gut vorbereitet“ fühlen. Der Kampfjet-Experte Thomas Wassmann unterstützt diese Motivation. Trotz eines Berichts, wonach derzeit nur 29 von 66 verfügbaren „Tornados“ einsatzbereit sind, hat er keine Zweifel an der technischen Sicherheit der deutschen Jets. „Im Zweifelsfall bleibt die Maschine eher am Boden“, sagt der Vorsitzende des Verbandes der Besatzungen strahlgetriebener Kampfflugzeuge.

Gefahr ist nicht sehr groß

Er schätzt die Gefahr für deutsche Piloten als nicht besonders hoch ein. Zwar sind die Bilder eines vom IS verbrannten jordanischen Piloten unvergessen. Aber Wassmann sagt: „Der IS verfügt weder über Kampfflugzeuge, noch über professionelle, weitreichende Luftabwehrsysteme.“ Wenn sich die „Tornados“ in entsprechenden Flughöhen aufhielten, sollte durch den Gegner nicht allzu viel passieren können.

Auf dem Fliegerhorst in Büchel heben derzeit täglich „Tornado“-Jets zu Trainingsflügen ab. Die Piloten bereiten sich auf ihren Syrien-Einsatz vor. Zwei „Tornados“ aus Büchel werden für die Mission verlegt. „In der ersten Januarwoche geht es los“, kündigt der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, Holger Radmann, an.

„Es ist ein mulmiges Gefühl“, sagt ein 44-jähriger Pilot in Büchel, der mit dabei sein wird. „Wir sind sehr gut vorbereitet, fachlich mache ich mir keine Sorgen.“ Aber? „Mulmig, weil es ein für uns neues Gebiet ist, das wir noch nicht kennen“, sagt der Oberstleutnant. „Natürlich gibt es eine Anspannung“, fügt Radmann hinzu. „Es gibt ja auch eine latente Gefahr.“ Und meint damit eine Bedrohung durch Raketen oder Geschosse. Der „Tornado“ sei aber mit Selbstschussanlagen ausgestattet: „Falls wir beschossen werden, ermöglichen diese, die Gefahr abzuwehren.“ Und der „Aufklärungsbehälter“, der am Rumpf des Fliegers angebracht ist, erlaube „in mittleren Höhen zu fliegen und grundsätzlich schon mal aus dem Bedrohungsfeld herauszubleiben“, sagt der Kommodore.

Als erste Besatzungen für Syrien würden nur die Teams ausgewählt, die schon in Afghanistan dabei waren, sagt Radmann. Die Piloten sollen jeweils acht Wochen fliegen. „Wir wollen so früh wie möglich mit der Aufklärung beginnen“, sagt er. Geplant sei der Einsatz derzeit für ein Jahr. „Ich gehe davon aus, dass das länger wird“, meint der stellvertretende Kommodore Dieter Nestler.