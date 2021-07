Auf Trauer und Solidaritätsbekundungen müssen schnelle Hilfen folgen

Emotionen haben in Kommentarspalten in der Regel nichts verloren. Doch die Nachrichten und Bilder aus den Hochwasser-Katastrophengebieten lassen es abwegig erscheinen, rein sachlich-nüchtern den fortschreitenden Klimawandel und seine Folgen auch für Deutschland zu analysieren. Die vielen Toten, die verheerenden Verwüstungen und das ungeklärte Schicksal Dutzender Menschen sind unfassbar. Man müsste ein Stein sein, um nicht mitzutrauern. „Wir können nur weinen“, sagte eine Frau in eine Fernsehkamera und hielt doch tapfer die Tränen zurück. Sie konnte dabei zusehen, wie in Erftstadt Häuser in einem Schlammloch verschwanden.

Das Ausmaß der Schäden in den Unwettergebieten ist so gewaltig, dass selbst Politiker, die schon längst im Wahlkampfmodus waren, um Worte ringend vor den verlorenen Existenzen so vieler Menschen stehen und sie mit brüchiger Stimme ihrer Solidarität versichern. Dass sie sich jetzt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen für die Ursache der Katastrophe zurückhalten, ist ein gutes Zeichen für die Politik. Es zeigt, dass der Respekt vor den Opfern der Unwetter größer ist als der Drang, sich parteipolitisch zu profilieren. Alles andere wäre auch deplatziert.

Für alle – Meteorologen, Klimaforscher, Politiker – steht es inzwischen ohnehin außer Frage, dass das, was sich in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und weniger dramatisch in anderen Ländern ereignet hat, eine Folge des Klimawandels ist. Ebenso klar ist, dass die künftige Bundesregierung sehr viel mehr dafür tun muss, damit sich die Erde nicht weiter aufheizt. Viel Zeit ist nicht mehr, das Ruder herumzureißen. Der Klimawandel schlägt längst nicht mehr in entlegenen Gegenden Afrikas zu, er zerstört Lebensgrundlagen in Deutschland. Auch das dürften inzwischen alle verstanden haben.

Aber jetzt geht es in erster Linie darum, den Menschen zu helfen, die erleben mussten, wie das Wasser hinweggespült hat, wofür sie ein Leben lang geackert haben. Ihr Leid kann ihnen niemand abnehmen. Aber mit schnellen, unbürokratischen, finanziellen Hilfen ließen sich wenigstens die materiellen Schäden beheben.