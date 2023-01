Auf Fußball kann man gut verzichten

Unter den spannendsten Sportarten der Welt ist uns selbstverständlich der Fußball der allerliebste. Aber seit die deutschen WM-Träume in der Wüste Katars dahingeschmolzen sind, müssen wir uns notgedrungen ein wenig konzentrieren auf andere Wettbewerbe. Derzeit sind die deutschen Ski-Adler angesagt. Aber weil die ins grüne Frühjahr reinhüpfen, können wir mit dem Begriff Wintersport auch nicht mehr so viel anfangen.

Wir haben uns deshalb nach Alternativen zum Mitfiebern umgeschaut. Da wäre beispielsweise der High Heels Run. Dabei absolvieren Frauen einen 100-Meter-Lauf in Stöckelschuhen, deren Stöckel mindestens neun Zentimeter messen müssen. Oder das Schachboxen: Die Matadore müssen neben dem gekonnten Figurenschieben mehrere dreiminütige Boxrunden überstehen. Oder der vor allem in Finnland beliebte Gummistiefelweitwurf. Wir können nur an die deutschen Fernsehsender appellieren, die seit 22 Jahren stattfindenden Weltmeisterschaften endlich live zu übertragen. Das gilt auch für das in Neuseeland gepflegte Nackt-Rugby.

Und schon wären wir bei der schönen Sportart Darts, welche derzeit ihren Weltmeister kürt. Die Athleten schmeißen kleine Spieße auf eine Scheibe – und wer am lautesten brüllt, hat gewonnen. Wir sind fasziniert von den Hochleistungssportlern. Jeder hat mindestens einen Hofmaler für die richtigen Körpergemälde, und die meisten haben sich ein beachtliches Brauereigeschwür zugelegt, damit sie die Balance halten können. Wer ihnen zuschaut, der kann auf Fußball gut verzichten. (vp)