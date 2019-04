Auf den Zyklon in Mosambik folgt die Cholera

Im mosambikanischen Beira kämpfen die Menschen gegen die Folgen des Zyklons „Idai“. Die Gesundheitsversorgung und die Infrastruktur in der Region waren schon vor der Naturkatastrophe in einem desolaten Zustand – der Ausbruch der Cholera verschärft die Lage zusätzlich.

Mosambiks Minister für Umwelt und ländliche Entwicklung, Celseo Correia, ist ein eher ruhiger Typ, der immer sehr leise spricht. Deshalb ist er umso schwerer zu verstehen, als er der Weltpresse auf dem zur Startbahn offenen Flughafen von Beira die Lage erläutert, während vor seinen Augen die Rettungshubschrauber starten und landen. Die Botschaft kommt trotzdem an: Es gab die ersten Choleratoten in Beira. Zwei Menschen seien so entkräftet in der Klinik angekommen, dass ihnen nicht mehr geholfen werden konnte. Betroffen waren zwei Stadtteile, darunter Munhava, gleich neben dem Flughafen.

Helfer in Angst vor Krankheiten

Vor der Stadtteil-Klinik von Munhava basteln zwei Nothelfer aus Kanada über schlammigem Boden an zwei 500-Liter-Wassertanks, um den von Bakterien befallenen Hochtank zu ersetzen. Nein, in die Klinik hinein werde sie nicht gehen, sagt Tara Kranics aus Toronto, sie habe Angst vor all den Krankheiten dort drin. Tuberkulose zum Beispiel. Und Cholera.

Rund 1000 Patienten schleusen Doktor Abilito Pintainho und seine Kollegen jeden Tag durch die von „Idai“ schwer beschädigte Klinik. Darunter seien rund 120 Fälle von Durchfall, auch Cholera, doch diese Patienten würden ab sofort zentral in einem anderen Viertel behandelt. Nur weiß in der Notaufnahme niemand, wessen Durchfall nun Cholerabakterien enthält und welcher nicht. Das Personal putzt, sprüht und desinfiziert deshalb intensiv – mit Masken vor dem Mund und Gummistiefeln an den Füßen. Bei 34 Grad.

An der Medikamentenausgabe der Klinik steht Samuel Olivera Schlange. Der 34-Jährige will Tabletten kaufen, um das Wasser zu desinfizieren, das seine Familie aus einem Brunnen pumpt. Mineralwasser könne er sich nicht leisten, sagt der vierfache Vater. Die Kiste Vumba-Wasser mit zwölf Flaschen à 1,5 Liter kostet 350 Meticais, etwa fünf Euro. Zu viel für die meisten, und dennoch stehen Hunderte Menschen an vor den Läden in Beira, um sich mit dem teuren Mineralwasser einzudecken. Erst seit kurzem funktioniert in der Stadt die Wasserversorgung wieder, aber die Nationale Gesundheitsbehörde rät davon ab, das Wasser ungefiltert oder unbehandelt zu trinken.

Das Hochwasser im Gefolge des Zyklons „Idai“ hat vor zwei Wochen weite Landstriche Zentralmosambiks überschwemmt. Strom, Wasser, Internet in Beira waren tagelang unterbrochen. Mehr als 130000 Menschen drängen sich in den mehr als 150 Camps, die die Internationale Koordinierungsstelle für Humanitäre Angelegenheiten, UN-OCHA in Genf, auflistet. Rund 450000 Menschen würden inzwischen in irgendeiner Weise unterstützt, teilt Minister Correia mit. Er sagt aber auch, dass es mehr als 1,8 Millionen Menschen gibt, die durch Sturm und Wasser nahezu alles verloren haben.

So wie die Familie von Pedro Antonio. Vier Tage und Nächte musste der 35-Jährige mit Frau und zwei Kindern auf dem Dach eines Gebäudes in der überfluteten Stadt Buzi ausharren. Dann erst kam ein Boot und brachte sie nach Beira, wo sie seitdem in einem Zelt leben. Pedro Antonio ist, besser gesagt war, Chemielehrer an einer Oberschule. Dass er nicht mehr besitzt als das Leben und die Kleidung auf dem Leib, kann er noch immer nicht fassen. „Unser Haus ist weggespült worden“, berichtet seine Frau Amina, „wohin sollen wir gehen?“

Inzwischen werden abseits von Beira mehr und mehr Leichen gefunden. Die Regierung spricht von bislang mehr als 490 Todesopfern. An vielen Orten fehlten den Überlebenden offenbar die Energie und die Geräte, um ihre Toten tief genug in der Erde zu bestatten. Nun erwiesen sich die Leichen als Gesundheitsrisiko, warnt das Internationale Komitee des Roten Kreuzes/Roten Halbmondes (ICRC). Forensiker Stephen Fonseca vom ICRC berichtet von schrecklichen Szenarien, wenn die Leichen notdürftig begraben unter Gestrüpp und Trümmern von Wind und Regen wieder freigelegt würden.

In Nhangau, 15 Kilometer vor den Toren Beiras, gab es keine Toten, sagen Einwohner, aber dort ist die gesamte Maniok-Ernte vernichtet durch die Feuchtigkeit. Die Avocadobäume entwurzelte der Wind, auch diese nahrhaften Früchte können nicht mehr geerntet werden. Ein Laster bringt etwas Reis und Bohnen vorbei in der 3000-Seelen-Gemeinde – das ist alles. Wenn in so einer Lage die Cholera ausbricht, warnt David Wightwick von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Beira, „dann haben die Menschen dem nicht sehr viel entgegenzusetzen“. Ab Mitte kommender Woche beginnt deshalb eine groß angelegte Impfkampagne mit 900000 Tabletten gegen Cholera, hat Mosambiks Regierung angekündigt. Medikamente gebe es genügend. Es käme nun darauf an, die Menschen zu erreichen, sie zu versorgen und die Infektionsherde auszuschalten.

In dieser Situation rächt es sich, dass abseits der großen Fernstraßen kaum befahrbare Routen zu finden sind. Im Geländewagen dauert es eine Stunde, um sich 30 Kilometer weit fortzubewegen. Auch die Gesundheitsinfrastruktur ist marode. Mosambiks zweitgrößte Klinik, das Hospital Central in Beira, kann in sechs von sieben Operationssälen nicht mehr operieren, weil Licht und Regen durch das aufgerissene Dach in den OP-Trakt eindringen. „Abreißen“, kommentiert ein US-Militärarzt den Zustand der 1000-Betten-Klinik, sie sei ein Risiko für die öffentliche Gesundheitsfürsorge. Und das sei sie auch schon vor „Idai“ gewesen.

Schmutzige Brunnen, offene Defäkation, überfüllte Auffanglager und schmutzige Latrinen erhöhen jetzt das Risiko, an Cholera zu erkranken, berichtet Oliver Hoffmann von der Johanniter Auslandshilfe zu berichten. Er findet, Mosambiks Regierung mache bei der Organisation und Koordination der Hilfe gemeinsam mit den Vereinten Nationen einen recht guten Job. Die meisten Helfer betonen, sie hätten schon schlechteres Katastrophenmanagement erlebt. Man habe aus Haiti, Nepal und den Philippinen gelernt.

Von ungewohnt unbürokratischem Prozedere berichtet auch der THW-Einsatzleiter in Nhangau, Jens-Olaf Knapp. Mit 13 ehrenamtlichen Kollegen versorgt er nur vier Tage nach seiner Einreise Tausende Menschen in der Umgebung mit trinkbarem Wasser. Zwei THW-Anlagen mit einer Kapazität von je 5000 Liter pro Stunde sind geplant. Danach wollen sich die THWler die 30Brunnen der Gemeinde vornehmen. „Sie glauben gar nicht, was da alles drin ist“, warnt Knapp, „auch Durchfallerreger“. Eingetragen vom Hochwasser.

Kein Dach mehr auf den Wänden

Um die desolate Latrinenversorgung wollen sich die deutschen Malteser in Nhangau kümmern. Sie arbeiten eng mit dem THW zusammen und logieren in Zelten auf einem Schulhof in Nhangau. Die Dächer der Schulgebäude hat „Idai“ zerrissen, an einigen Stellen ist das Blech regelrecht aufgerollt und sieht aus wie riesige Lockenwickler. „Wir wissen nicht, wann das repariert wird und vom wem“, sagt Schuldirektorin Esmeralda Basela. In der Umgebung ist kein Dach mehr zu sehen, allenfalls Holzgerüste der Lehmhäuser, um deren Instandsetzung sich die Mosambikaner energisch kümmern. Das Schuldach, deutet THW-Mann Knapp an, das könnten er und seine Kollegen noch hinkriegen, wenn sie den Job mit dem Wasser erledigt haben. Und wenn jemand dafür spendet.