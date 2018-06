Auf den Barrikaden

An diesem klaren Wintermorgen zeigt das Thermometer in Kiew minus 16 Grad. In der Institutskajastraße, unweit vom Unabhängigkeitsplatz, stehen Männer an einer Böschung und schaufeln Schnee in große Säcke. „So hält man sich warm bei diesen Temperaturen“, sagt einer und grinst. Eine resolute Dame im Lammfellmantel packt den Sack mit Schnee und trägt ihn zu der neuen Barrikade. In den vergangenen Stunden haben die Demonstranten einen vier Meter hohen Wall rund um den Ausgang der Metro-Station Chreschtschatik aufgeschüttet. Davor eine Reihe selbstgebaute Spanische Reiter und Stacheldraht. Ein gelbes Baustellen-Schild verkündet: „Wir verändern unser Land. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.“

In der ganzen Kiewer Innenstadt werden die Stellungen der Opposition ausgebaut. Die Demonstranten haben das von ihnen kontrollierte Territorium ausgedehnt – sie rückten mit ihren Festungen bis in Sichtweite der Präsidialadministration vor. Zugleich wächst die Angst vor einem Sturm durch die Berkut-Bereitschaftspolizei. Die Hoffnung auf einen friedlichen Ausweg aus dem Konflikt ist geschwunden. Die Opposition ist enttäuscht von dem mangelnden Entgegenkommen von Präsident Viktor Janukowitsch.

Zehntausende Regierungsgegner hatten trotz der Minusgrade in der Nacht auf Freitag auf dem Unabhängigkeitsplatz ausgeharrt, um von den Oppositionsführern das Ergebnis des vierstündigen Krisengesprächs mit Janukowitsch zu erfahren. Der Präsident habe sowohl den eigenen Rücktritt als auch den seiner Regierung abgelehnt, sagte der Boxweltmeister und Oppositionsführer Vitali Klitschko. Die Demonstranten quittierten das mit Pfiffen und „Schande!“-Rufen. Janukowitsch habe nur angeboten, alle bislang inhaftierten Demonstranten freizulassen. Laut Oppositionspolitiker Oleg Tjagnibok forderte der Präsident dafür im Gegenzug, dass sich die Regierungsgegner aus der Gruschewski-Straße zurückziehen, wo das Parlamentsgebäude und der Regierungssitz liegen. Die Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz beschlossen daraufhin per Abstimmung, dass die Oppositionsführer ihre Verhandlungen mit Janukowitsch abbrechen sollen.

Sondersitzung des Parlaments

Am Freitag setzte Janukowitsch erneut widersprüchliche Signale. Einerseits ernannte er den Hardliner Andrej Kljujew zum neuen Leiter des Präsidialamtes. Kljujew war bislang Chef des nationalen Sicherheitsrates. Als solcher wird er von der Opposition verantwortlich gemacht für das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten am 30.November. Andererseits kündigte Janukowitsch aber auch eine Regierungsumbildung an. Wahrscheinlich wird darüber das Parlament in einer Sondersitzung Anfang kommender Woche entscheiden. Außerdem stellte der Präsident eine Revision der repressiven Gesetze in Aussicht, die das Parlament am 16. Januar beschlossen hatte.

Indes verschärft sich der Konflikt auch im westlichen Teil des Landes. In Lwiw hielten 200 Demonstranten das Gebäude der Regionalverwaltung besetzt. Auch in Luzk, Riwne, Ternopil und Chmelnizki wurden Verwaltungsgebäude besetzt.

International wächst indes die Befürchtung, der Konflikt könnte mit Blutvergießen enden. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow rief Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Barack Obama auf, gemeinsam „der Ukraine zu helfen, auf den Weg einer friedlichen Lösung zurückzufinden.“