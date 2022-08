Auf dem Weg zur Klima-RAF

Krieg in der Ukraine, Gasmangel, galoppierende Preise – jetzt, da Deutschland auf einen Krisenwinter zusteuert, steht das Thema Klimaschutz nicht mehr ganz so im Blickpunkt, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war. Gegen diese Entwicklung kämpfen Klimaaktivisten mit immer radikaleren Aktionen an. Straßenblockaden am Morgen im Berufsverkehr reichen nicht mehr, der neueste Trend ist das Ankleben an wertvollen Gemälden. Noch sind es nur die Rahmen, die bei einer solchen Form des Protests beschädigt werden. Werden es in der nächsten Eskalationsstufe die Bilder selbst sein?

Die Öffentlichkeit maximal nerven, um dem Klima-Thema den ihm gebührenden Platz in der politischen Debatte zu geben – das ist die Logik hinter den Aktionen der „Letzten Generation“. Was die Protestierenden übersehen: Die Menschen zum Umdenken zu bewegen geht nicht über Zwang, sondern am besten über gute Argumente. Nach diesem Rezept versuchte Fridays for Future vorzugehen. Das hat lange funktioniert. Bei Straßenblockaden im Berufsverkehr und beim Festkleben an Bildern stellt sich dagegen die Sinnfrage: Was hat es mit Klimaschutz zu tun, wenn die Menschen nicht zur Arbeit kommen können beziehungsweise Museen geschlossen bleiben müssen?

Auf die Dramatik solcher PR-Aktionen in Museen hat völlig zu Recht auch der Deutsche Kulturrat hingewiesen. Die bislang betroffenen Gemälde seien Teil des Welterbes und gehörten daher „ebenso geschützt wie unser Klima“, sagte Kulturrats-Geschäftsführer Zimmermann. Man könnte es nicht besser ausdrücken.

Inzwischen gibt es eine Reihe von Aktivisten, die Gewalttaten nicht mehr ausschließen, um so die Menschheit auf den „richtigen“ Klimapfad zu bringen. Manche werden sich dabei vielleicht an die Taten der RAF erinnert fühlen. Erst legitimierten Baader, Meinhof und andere Gewalt gegen Dinge. Dann kam tödliche Gewalt gegen Menschen hinzu. Noch haben sich die Klimakämpfer nicht auf einen solchen Weg begeben. Aber die Gefahr, dass es bei einigen irgendwann so kommt, besteht.