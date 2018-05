Auf dem Katholikentag wird Klartext geredet

Die Krise Europas und der Konflikt mit Iran: Der Katholikentag in Münster hat sich am Freitag politischer Probleme angenommen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte dazu auf, verlässliche, sich an Verträge und internationale Abkommen haltende Politik zu betreiben.

Offensichtlich kommt die Regierungschefin gerne zu Katholikentagen. Seit ihrem Amtsantritt 2005 hat Angela Merkel nur ein Treffen absagen müssen – ein G-20-Gipfel hatte Vorrang. An diesem sonnigen Freitagmorgen wird sie von 4000 Teilnehmern in Münster herzlich begrüßt.

Beim Katholikentag sind klare Worte angesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Mittwoch während der Eröffnungsrede vorgelegt und sowohl US-Präsident Donald Trump, den Papst, die katholischen Bischöfe und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) aufgefordert, in Sachen Iran, Kommunion und Kreuz zur Vernunft zu kommen.

Merkel, die sich ansonsten gerne diplomatisch-zurückhaltend ausdrückt, schließt sich dieser Tonlage an und redet Klartext: „Wenn wir keine gemeinsame internationale Ordnung erreichen, sondern jeder macht, was er will, dann ist das eine schlechte Nachricht für die Welt.“ Ein klarer Wink in Richtung Wa-shington, das Pariser Klimaschutzabkommen oder Verträge wie jenes jetzt einseitig aufgekündigte Atomabkommen mit Iran einzuhalten. Der Ausstieg aus dem Atomabkommen habe international schweren Schaden angerichtet, sagte Merkel. US-Präsident Donald Trumps Vorgehen „verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung“.

Immer wieder applaudieren die 4000 Teilnehmer. Doch wer darauf gehofft hat, dass sich die Kanzlerin, die der französische Präsident Emmanuel Macron am Vortag in aller Klarheit zu mehr Mut und Engagement für Europa aufgefordert hat, ihr Zaudern überwindet, wird enttäuscht: Europa sei als alleinige Friedensmacht in der Welt nicht stark genug, so Merkel. Auch „in schweren Zeiten“ entscheide sich die Bundesregierung für die Stärkung des Multilateralismus, fügt Merkel unter Applaus hinzu. Das heißt: Besonders das Verhältnis zu Russland will die Regierungschefin pflegen: Am Vormittag hatte sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und mit Irans Präsident Hassan Ruhani telefoniert, um Möglichkeiten auszuloten, wie das Atomabkommen beibehalten werden kann. Es sei gerade jetzt wichtig, „dass wir uns unsere Schritte gut überlegen, dass wir besonnen agieren, klar sind in der Sprache“, mahnte die Kanzlerin.

Nach ihrem Auftritt verlässt Merkel den Katholikentag – und verpasst die Chance zur direkten Auseinandersetzung. Denn fast zeitgleich fordert in einem weiteren Forum des Katholikentags die französische Publizistin und Präsidenten-Beraterin Sylvie Goulard „etwas mehr Freude für Europa“. Der Appell der Vizechefin der französischen Zentralbank: „Ein Wert wird nur dann europäisch, wenn er von allen Europäern geteilt wird.“ Deutlicher kann ein Wink mit dem Zaunpfahl von Paris nach Berlin nicht sein, dass sich die Bundesregierung den europäischen Reformbewegungen des jungen französischen Präsidenten nicht länger verschließen möge.

Auch Kardinal Marx mahnt

Und ein weiterer Mahner wendet sich an die Bundesregierung: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der jahrelang Chef der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (COMECE) war, fordert ebenfalls zu mehr Engagement auf. Das „Projekt Europa“ sei kein Selbstläufer, so Marx und spitzt dann zu: „Früher war die Frage, wer kommt als nächstes dazu. Heute stellt sich die Frage, wer geht als nächstes raus.“ Europa sei „unser gemeinsames Projekt“, doch dafür fehle das Bewusstsein. Es brauche Diskussionen und einen Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten über das, was Europa verbinde. „Wenn wir es nicht schaffen, dieses Gefühl zu vermitteln, wird das Projekt nicht gelingen.“