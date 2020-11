Auf Biden kommen vier schwierige Jahre zu

Hupkonzerte in New York, Jubel in der direkten Nachbarschaft des Weißen Hauses in Washington, landesweite Euphorie in den USA. Nachdem bekannt wurde, dass Joe Biden im Rennen um die US-Präsidentschaft uneinholbar vorne liegt und damit die Wahl gewonnen hat, gab es für viele Menschen in den USA kein Halten mehr.

Um was es letzten Endes wirklich ging, das machte der farbige Moderator des Nachrichtensender CNN, Van Jones, kurz nach den ersten Eilmeldungen des Biden-Sieges deutlich.

CNN-Moderator kann Tränen nicht mehr zurückhalten

Unter Tränen formulierte er, was für ihn und die über 70 Millionen Biden-Wähler wichtig ist: Anstand und Moral. Der ansonsten souveräne und eloquente Jones kämpfte mit sich und seinen Worten. Wie fundamental es sei, wenn er seinem Sohn sagen könne, dass es wichtig sei, die Wahrheit zu sagen, dass es wichtig sei, sich darum zu bemühen, ein guter Mensch zu sein.

Ohne ihn beim Namen zu nennen, machte Jones den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump für den erstarkten Rassismus in den USA verantwortlich. Damit machte er klar, was auf den Demokraten Biden nun zukommt.

Er muss das inzwischen tief gespaltene Land wieder zusammenführen und befrieden. Ob ihm das gelingen wird, ist die Frage der kommenden vier Jahre.

Trump, der - das zeigen Fotos - offensichtlich beim Golfen war, als die Nachricht seiner Niederlage durch die Welt ging, scheint indes noch nicht ans Aufgeben zu denken. Er verkündete bereits, dass für ihn die Wahl noch nicht vorbei sei. Und er hat weiterhin sehr viele Unterstützer.