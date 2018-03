Auch Steinmeier umwirbt Studierende in Indien

Zwei Wochen vor dem am heutigen Donnerstag beginnenden Indien-Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war der französische Präsident Emmanuel Macron bereits auf dem Subkontinent. „Ich will die Zahl indischer Studenten, die nach Frankreich kommen, verdoppeln“, twitterte Macron von dort.

Daraufhin meldete sich der britische Außenminister Boris Johnson zu Wort. „Wir sind stolz, dass mehr als 14 000 indische Studenten im Jahr 2017 in das Vereinigte Königreich gekommen sind – ein Viertel mehr als im Jahr zuvor“, kommentierte er Macrons Beitrag auf Twitter und fügte die Kennung #educationisgreatinEnglish hinzu: „Bildung ist großartig auf Englisch“.

„Es ist eine sehr interessante Zeit im internationalen Bildungsbereich – vor allem in Indien“, sagt Maria Mathai, Gründerin der Bildungsberatungsagentur MM Advisory Services in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Europäische Länder umwerben , meint sie.

Das dürfte auch Steinmeier tun. Er wird während seiner vier Tage in Indien drei Hochschulen und zwei Forschungseinrichtungen besuchen. Seine einzige angekündigte Rede hält er an der University of Delhi.

Ein Grund, warum indische Studierende in Europa begehrt sind, ist, dass besonders viele von ihnen höhere Abschlüsse in den sogenannten MINT-Fächern anstreben, in denen Hochqualifizierte in Europa gebraucht werden: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ein Bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 nannte die zunehmende indische Einwanderung nach Deutschland eine „begrüßenswerte Entwicklung“.

Im 1,3-Milliarden-Einwohner-Land Indien sind mehr als eine halbe Milliarde Menschen jünger als 25 Jahre. Es gibt lange nicht für alle genug gute Universitäten und Studienplätze. Viele derjenigen, die es sich leisten können, gehen ins Ausland.

Die USA sind noch immer das beliebteste Land bei Indern, die im Ausland studieren wollen. Die Zahl der dort erteilten Studentenvisa ging allerdings im vergangenen Geschäftsjahr nach Zahlen des US-Außenministeriums um 17 Prozent zurück. Den größten Rückgang gab es bei den an indische Studierende vergebenen Aufenthaltserlaubnissen. Beobachter deuten das als Trump-Effekt – die Politik des US-Präsidenten schrecke ausländische Studierende ab.

Zugleich wollen laut Mathai seit einigen Jahren weniger Inder in Großbritannien studieren, weil dort die Visumsbestimmungen verschärft wurden. „Zum ersten Mal sieht man, dass sich indische Studenten verstärkt jenseits der englischsprachigen Länder umsehen“, sagt sie. Diese galten immer als logisches Ziel, weil viele Inder die Sprache der früheren Kolonialherren aus Großbritannien sprechen. Vom Umdenken profitierten Deutschland und Frankreich, aber auch China und Japan, erklärt Mathai.

Die Zahl indischer Studierender in Deutschland hat sich nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt und zwischen den Jahren 2010 und 2017 auf 15 529 mehr als verdreifacht. Das liege zum einen an den Bemühungen des DAAD um qualifizierte indische Studierende und zum anderen daran, dass im Zuge einer Internationalisierung im deutschen Bildungssystem mehr Studiengänge auf Englisch angeboten würden, sagt Apoorv Mahendru, Marketing-Chef des DAAD in Neu Delhi.

Aber auch die Tatsache, dass bei technischen Studiengängen in Deutschland praktische Erfahrungen als Teil des Studiums angeboten werden, finden Inder attraktiv. „Die deutschen Unis waren die einzigen mit einem Pflichtpraktikum“, erklärt der 29-jährige Amandeep Singh Gulati aus Mumbai, warum er sich vor drei Jahren für ein Maschinenbaustudium in Hannover entschied. Im Ingenieurwesen habe Deutschland einen guten Ruf. „In Indien werden die guten Maschinen aus Deutschland importiert.“

Für das Studium habe er Deutsch gelernt, erklärt Gulati. Er könne sich vorstellen, nach dem Abschluss im Land zu bleiben und Arbeit zu suchen. „In Deutschland werden Ingenieure gesucht“, sagt er.