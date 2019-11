Auch Staatsminister Roth per E-Mail bedroht

Knapp zwei Jahre nach dem Flugzeugabsturz mit drei Toten in Sieberatsreute in der Gemeinde Waldburg liegt nun der Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig vor.

Als Grund für den Absturz nennt der Bericht einen plötzlichen Kontrollverlust über das Flugzeug beim Anflug auf den Flughafen Friedrichshafen. Penibel zeichnet der am Dienstag vorgelegte Bericht die schicksalhaften Minuten vor dem Unglück nach und nennt viele Details.