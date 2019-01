Auch eine Eskalation ist möglich

Der viele Jahre andauernde Konflikt um die Macht in Venezuela hat sich seit Jahresbeginn wie im Zeitraffer verschärft. Zwei Präsidenten, zwei Parlamente, hungernde und wütende Menschen. All das ist eine explosive Mischung, die das Pulverfass Venezuela jederzeit zum Explodieren bringen könnte. Hinzu kommt, dass der Konflikt zusehends internationaler wird. Um das südamerikanische Ölland ist ein Stellvertreterkonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite entbrannt. Als Auswege aus der Krise kommen mehrere Szenarien infrage:

Neuwahlen: Oppositionsführer Juan Guaidó, die EU, die USA und weite Teile Lateinamerikas fordern Neuwahlen. Staatschef Nicolás Maduro lehnt diese ab. Sie würden bedeuten, dass die Wahl vom Mai 2018 tatsächlich nicht frei und fair war, wie es die Opposition behauptet. Ihre aussichtsreichsten Kandidaten wurden damals von der Teilnahme ausgeschlossen. Maduro hat am Mittwoch überraschend die Neuwahl des Parlaments als verhandelbar angedeutet. Aber er selbst will bis 2025 an der Macht bleiben. Neuwahlen sind wenig wahrscheinlich. Dazu benötigt es mehr Druck.

Verhandlungen: Mexiko und Uruguay haben sich als Vermittler in der Krise angeboten, Maduro selbst hat sich in den vergangenen Tagen auch immer wieder verhandlungsbereit gezeigt. Allerdings ist wenig wahrscheinlich, dass die Opposition sich an den Verhandlungstisch setzt. Sie fühlt, dass sie nun erstmals seit Langem das Heft des Handelns in der Hand hält. Und zudem hat die Regierung Verhandlungen immer dazu genutzt, Zeit zu gewinnen und sich letztlich auf keine Zugeständnisse eingelassen.

Militärische Intervention: Man hatte gehofft, dass man sich über ein solches Szenario in Lateinamerika nie mehr wieder würde Gedanken machen müssen. Aber es scheint, US-Präsident Donald Trump findet an der alten Monroe-Doktrin wieder Gefallen. Nach der sehen die USA Lateinamerika als ihren „Hinterhof“, in dem sie ihre Interessen sichern und Regierungen kippen und installieren dürfen. Venezuela hat die weltweit höchsten Ölreserven, und die USA machen keinen Hehl daraus, dass sie darauf gerne Zugriff hätten. Deshalb aber werden sie nicht gleich in Venezuela einmarschieren. So töricht ist nicht einmal Trump. Aber sie sind dazu bereit, politisch, diplomatisch und geheimdienstlich alles zu tun, um Guaidó durchzusetzen.

Eskalation: Einstweilen sieht es so aus, als würde sich die Lage zuspitzen. Am Mittwoch wurden ausländische Journalisten festgenommen. Für das Wochenende hat Guaidó wieder zu Massenprotesten aufgerufen. Die Maduro-Justiz zieht die Daumenschrauben gegen den Politiker an und verbietet ihm die Ausreise. Entscheidend wird sein, ob die Militärs und die Sicherheitskräfte die Regierung weiter stützen. Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, wird Maduro fallen. Das Ende seiner Zeit aber ist eingeläutet, die Dynamik unumkehrbar. Dass er sein Mandat zu Ende bringt, kann man ausschließen. Irgendwann wird er ins Exil gehen, gestürzt vom Volk oder von eigenen Leuten. Danach braucht Venezuela einen Marshall-Plan zum Wiederaufbau.