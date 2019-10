Außenpolitikexperte Kaim: Warum ich nicht glaube, dass Trump sein Amt riskiert

Donald Trump sieht sich derzeit heftigen Angriffen ausgesetzt. Der US-Präsident drohte Hinweisgebern in der Affäre um möglichen Machtmissbrauch „große Konsequenzen“ an. Im Zentrum der Affäre steht ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Trumpdiesen zu Ermittlungen ermunterte, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Die Aussicht auf ein Amtsenthebungsverfahren beurteilt der Außenpolitikexperte Markus Kaim im Gespräch mit Guido Bohsem allerdings skeptisch.

Herr Kaim, die Demokraten rüsten zur Jagd auf Trump. Klappt das?

Es gibt eine hohe Gefahr, dass das Ding für die Demokraten nach hinten losgeht. Als Beispiel dient das Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton, das sich für die Republikaner sehr negativ ausgewirkt hat. Ich kann verstehen, wenn die Demokraten argumentieren: Jetzt haben wir etwas in der Hand, was wir auch sehr einfach erklären können. Die Erkenntnisse aus dem Mueller-Report waren einer breiten Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. Eine Chance für das Impeachment sehe ich nicht.

Woran wird es scheitern?

Ich glaube nicht, dass 24 Republikaner im Senat mit den Demokraten und gegen Trump stimmen werden. Nicht in einem Wahljahr. Schon jetzt stehen die republikanischen Reihen, das wird für die Demokraten nicht einfacher.

Also gibt es wieder einen aggressiven Wahlkampf über Personen und nicht über Inhalte?

Ja. Die Wahlkampfthemen sind damit gesetzt. Es wird nicht um Gesundheitsreform oder angemessene Mietpreise gehen, sondern wieder nur um Trump.

Geben Sie eine Wette darauf ab, wer gegen ihn antritt?

Mir scheint, mit dem ImpeachmentManöver hat sich die Partei für Biden ausgesprochen, auch wenn das niemand offen erklären wird. Er liegt in den Umfragen ohnehin vorne und erhält durch den Kurs noch einmal Rückenwind.

Trump hat im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky auch über Deutschland und Frankreich gelästert ...

Wir haben uns lange der Illusion hingegeben, dass wir eine gemeinsame westliche Ukraine-Strategie hätten. Aus dem Gespräch Trumps mit Selenskyi wird völlig klar, dass das ein Irrtum ist.

Trump greift in dem Gespräch Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron direkt an ...

Trump lehnt Multilateralismus, Staatenkooperationen und dauerhafte Bündnisse grundlegend ab und damit auch die Europäische Union. Es ist kein Wunder, dass er so agiert.