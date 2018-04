Außenpolitik: Berlin kann zu Paris nicht aufholen

Frankreich enger Freund, Deutschland schrulliger Kumpel: Das ist die Hackordnung, die bei den US-Besuchen von Emmanuel Macron und Angela Merkel deutlich wird. Das ist nichts Neues. Frankreich ist Atommacht, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, verfolgt eine klare – oft problematische – außenpolitische Agenda und war einst erster Alliierter der USA. Daraus ergibt sich ein Vorsprung, den Berlin nicht aufholen kann.

Die Bundesregierung sollte zweierlei tun: erstens eine klare außenpolitische Linie festlegen und die verfolgen. Wer – wie jüngst bei den Militärschlägen in Syrien und 2011 in Libyen – sinngemäß sagt „Wir sind dafür, halten uns aber fern“, macht sich zum Zaungast der Weltpolitik. Zweitens muss Deutschland mit Frankreich entschlossener an einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik arbeiten. Das wird höllisch schwer – ist aber unerlässlich, um in der Welt nicht weiter an Bedeutung zu verlieren.