Attenat ist durch nichts zu rechtfertigen

Reflexhafte Reaktionen auf Taten wie die Messerattacke in Würzburg verbieten sich. Ein Mensch hat drei Frauen erstochen, mehrere weitere Menschen schwer oder gar lebensgefährlich verletzt. Nichts rechtfertigt eine solche Tat.

Noch ist nicht bekannt, wie der Mann ins Land kam, wie schwer seien psychische Erkrankung ist oder war, welche Motive ihn antrieben. So erwartbar wie unanständig sind daher Einlassungen wie jene des AfD-Fraktionschefs Alexander Gauland, ohne Angela Merkel könnten die Opfer von Würzburg noch leben. Die offen nach Rechtsaußen abdriftende Partei nutzt alles, was ihr Abrutschen in der Wählergunst bremst.

Die Polizei forschte am Wochenende sowohl nach islamistischen Motiven als auch danach, ob eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes aus Somalia eine Rolle gespielt hat. Bei aller Vorsicht lassen die bislang bekannten Fakten den Schluss zu, dass es um die psychische Gesundheit des Mannes nicht gut bestellt war und er bereits zuvor aggressiv geworden ist.

Sollte dieser Umstand eine entscheidende Rolle gespielt haben, zeigt sich einmal mehr ein Problem, dass Wissenschaftler der Nationalakademie Leopoldina bereits im Jahr 2018 ausführlich schilderten: Menschen, die in ihrer Heimat mit Gewalt leben, diese dort oder auf der Flucht erleben, leiden häufig an den seelischen Folgen. Einige haben selbst Gewalt ausgeübt oder halten diese für ein legitimes Mittel. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass solche Erlebnisse die Hemmschwelle senken. Vor allem junge Männer reagieren mit Aggression.

Diese Reaktion bleibt unentschuldbar, erst Recht, wenn sie ein Ausmaß annimmt wie in Würzburg. Doch umgehen müssen Politik und Gesellschaft damit. So gibt es erste Ansätze etwa der Universität Konstanz, Flüchtlinge von geschulten Mitarbeitern auf Traumata screenen zu lasse. Eine seriöse Debatte über das Problem ist wichtig – ebenso, wie trotz Wahlkampf die Wahrheit ehrlich zu benennen: Leider wird nichts solche Taten je komplett verhindern.