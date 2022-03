Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk - das ist bislang über die Gefahrenlage bekannt

In der Nacht zum Freitag gab es einen Angriff auf das größte Atomkraftwerk Europas, nahe der ukrainischen Großstadt Saporischschja. Das ist bisher darüber bekannt.

Was ist passiert?

Nach Angaben des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Mariano Grossi, hat in der Nacht zum Freitag ein Projektil ein Gebäude des Atomkraftwerks getroffen.

In dem Gebäude ist ein Ausbildungszentrum untergebracht. Es kam zu einem lokalen Feuer, das bereits gelöscht wurde.

Es ist wichtig zu sagen, dass alle sicherheitsrelevanten Bereiche des Atomkraftwerks nicht betroffen waren

,betonte Grossi in einer Pressekonferenz in Wien. "Es ist kein radioaktives Material ausgetreten." Zwei Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden.

Wie ist die aktuelle Lage am Atomkraftwerk Saporischschja?

Der Brand ist zwar gelöscht, die Lage an dem Atomkraftwerk bleibt aber laut Grossi weiter angespannt. Nur eine Einheit des Atomkraftwerks mit sechs Reaktoren arbeite derzeit, zu 60 Prozent der Kapazität. Ukraine habe um unmittelbare Hilfe gebeten.

Es ist bisher keine erhöhte Strahlung am Standort des Kraftwerks gemessen worden. Die IAEA stehe in engem Kontakt mit den ukrainischen Behörden, aber auch mit der russischen Seite. Das Projektil stamme aus russischer Quelle.

Wie gefährlich sind die Kämpfe in der Ukraine für die nukleare Sicherheit?

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ist bereits seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine alarmiert und warnte vor der Gefahr von Kämpfen in der Nähe von den Atomkraftwerken in der Ukraine.

Auch am Freitag zeigte sich IAEA-Chef Grossi besorgt und warnte nachdrücklich vor weiteren Kämpfen in der Nähe von Atomkraftwerken in der Ukraine. Wenn Reaktoren getroffen würden, könnten „ernsthafte Gefahren“ entstehen. Er rief zu einem Ende der Gewalt auf.

Eine große Gefahr besteht zudem, dass die Atomkraftwerke selbst von der nötigen Stromversorgung abgeschnitten werden. Diese müssten dann auf weniger verlässliche Notfallgeneratoren ausweichen, die auch nur für wenige Tage ausreichen.

Bei einem Fehler könnten ähnliche Folgen entstehen wie bei der Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan 2011, als die Kühlsysteme zerstört wurden, erklärt David Fletcher, Professor für Chemie- und Bioingenieurwesen an der Universität Sydney, in einer Stellungnahme. Kühlwasser werde auch benötigt, wenn die Reaktoren nicht am Netz sind.

Welchen militärischen Nutzen hat die Eroberung von Atomkraftwerken?

Es ist unklar, was das russische Militär mit den Angriffen und Eroberungen von aktiven Atomkraftwerken und dem Unfall-Reaktor in Tschernobyl bezwecken will. Saporischschja liegt zudem deutlich näher an russischem Gebiet als beispielsweise an der polnischen Grenze.

Bis zur russisch annektierten Krim-Halbinsel oder zur russischen Großstadt Belgorod sind es jeweils weniger als 400 Kilometer und auch Moskau liegt deutlich näher an dem Atomkraftwerk als beispielsweise Berlin. Allerdings sind die Folgen von Reaktorunfällen von vielen Faktoren abhängig, darunter auch die jeweilige Windrichtung und die Schwere der Havarie.

Welche politischen Folgen hat der Angriff auf das Atomkraftwerk?

Durch den Beschuss wurden internationale Vereinbarungen zur Sicherheit von Atomkraftwerken verletzt, erklärte IAEA-Chef Grossi.

Die ukrainische Seite forderte ein Eingreifen der Nato. Die Nato hatte bisher allerdings wiederholt ausgeschlossen, sich an dem Krieg in der Ukraine zu beteiligen.

Der britische Premierminister Boris Johnson sprach bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj von einer Gefährdung Putins für ganz Europa und rief zu einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates auf.

Der Auswärtige Ausschuss des Bundestags trifft sich am Nachmittag zu einer geheimen Sondersitzung.

Welche Gefahr besteht für Deutschland?

Grundsätzlich kann ein Unfall in einem Atomkraftwerk in der Ukraine auch Auswirkungen auf Deutschland haben, ähnlich wie bei der Havarie in Tschernobyl 1986. Das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Strahlenschutz informieren auf ihren jeweiligen Webseiten und in den sozialen Medien fortlaufend über die Gefährdungslage.

Deutschland verfüge seit vielen Jahren über Instrumente zur Bewertung einer radiologischen Lage, beispielsweise das Integrierte Mess- und Informationssystem IMIS, hieß es dazu. „Sollte das BMUV Hinweise haben, dass sich ein radiologischer Notfall mit erheblichen Auswirkungen in der Ukraine ereignet, würde das radiologische Lagezentrum des Bundes im BMUV die Lage bewerten, die Öffentlichkeit informieren und, soweit erforderlich, Verhaltensempfehlungen geben.“

Sollte ich mir jetzt vorsorglich Jodtabletten in der Apotheke besorgen?

Vielerorts wird berichtet, dass Jodtabletten in Apotheken in Deutschland aktuell stark nachgefragt sind.

Sowohl das Bundesumweltministerium (BMUV) als auch das Bundesamt für Strahlenschutz raten jedoch nach wie vor „dringend von einer selbstständigen Einnahme von Jodtabletten ab“. Eine Selbstmedikation berge erhebliche gesundheitliche Risiken und habe aktuell „keinerlei Nutzen“.

Die sogenannte "Jodblockade" soll verhindern, dass bei einem nuklearen Unfall radioaktives Jod im menschlichen Körper eingelagert wird und später Krebs auslösen kann. Hierfür stehen allerdings im Notfall genug Jodtabletten für die Bevölkerung in lokalen Lagern bereit, erklärte das Bundesamt für Strahlenschutz bei Twitter.

Bürger können sich sowohl auf der Webseite des Bundesamts für Strahlenschutz als auch auf der Webseite „jodblockade.de“ über die nukleare Sicherheitslage informieren.