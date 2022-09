Atomkraft in Deutschland: Weiterbetrieb rückt näher

Die Anzeichen verdichten sich, dass es zu einem längeren Betrieb der deutschen Atomkraftwerke kommen könnte. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Branchen- und Ministeriumskreise berichtet, liegen dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) bereits seit Mitte der Woche Ergebnisse des Stresstests vor, der ermitteln soll, ob angesichts der vielen ausgefallenen Atommeiler in Frankreich die verbliebenen drei deutschen AKW wie geplant Ende des Jahres abgeschaltet werden können, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dürfte „daran kein Weg mehr vorbeiführen“, zumindest die Kraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg am Netz zu lassen, zitiert die Zeitung einen hohen Beamten im BMWK. Der Test habe ergeben, dass in Süddeutschland zu wenig gesicherte Kraftwerksleistung zur Verfügung stehe, also Strom aus Atom-, Kohle-, oder Gaskraftwerken, sollten die beiden AKW wie geplant abgeschaltet werden.

Dementi aus dem Ministerium

Erneuerbare Energien können gesicherte Leistung nicht ersetzen, da es nicht immer Wind- und Sonnenstrom gibt. Französischer Atomstrom ist darüber hinaus auch in den Plänen für die Energiewende wichtig, weil er Engpässe ausgleichen soll, wenn zu wenig heimischer Strom zur Verfügung steht.

Eine Ministeriumssprecherin wies den Bericht gegenüber dieser Zeitung zurück mit den Worten, es gebe noch kein „finales“ Stresstest-Ergebnis. Zuvor hatte allerdings bereits der „Spiegel“ ähnlich berichtet. Dem Nachrichtenmagazin zufolge stelle man im BMWK sogar bereits Überlegungen für einen Gesetzesentwurf an, der den Weiterbetrieb der AKW rechtlich regeln würde.

Dies soll bestenfalls nicht nur die Versorgungssicherheit gewährleisten. In der Politik ist auch die Hoffnung groß, dass es positive Auswirkungen auf den Strompreis haben würde. Ein Weiterbetrieb würde die Strompreise „spürbar“ dämpfen, heißt es in einem Papier der FDP-Fraktion. „Wenn die Preise so hoch sind und die Preiskurven so steil, dann hat schon eine relativ kleine gesicherte Leistung große Auswirkungen“, sagt Eon-Chef Leonhard Birnbaum.

Union und FDP für Kauf neuer Brennstäbe

Sollte sich Habeck für einen Weiterbetrieb entscheiden, deutet sich allerdings bereits der nächste Konflikt an. Denn sein Stresstest befasst sich lediglich mit einem Streckbetrieb der verbliebenen AKW. Es sollen also nicht neue Brennstäbe gekauft, sondern die vorhandenen bei sinkender Leistung bis zu drei Monate länger genutzt werden.

Da die Energiekrise allerdings wohl auch über den Winter hinaus andauern wird, setzen sich Union und Liberalen für den Einkauf neuer Brennstäbe ein, sodass die Meiler bis zu fünf Jahre länger laufen könnten – was die Grünen vehement ablehnen. Noch weiter geht aber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Er fordert eine Reaktivierung der Ende 2021 stillgelegten Reaktoren.

„Die geplante Stilllegung der drei noch laufenden Kernkraftwerke würde die aktuelle Energiekrise verschlimmern“, heißt es in dem Positionspapier, das die FDP-Fraktion auf ihrer Klausurtagung verabschiedete. „Ein Weiterbetrieb würde nicht nur den Bedarf an knappem Erdgas spürbar senken.“ Er würde auch dafür sorgen, dass teure Gaskraftwerke seltener liefen, und die Strompreise „spürbar“ dämpfen.

Grüne lehnen Vorstoß ab

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) sagte bei der Klausurtagung, die Bundesregierung solle „jetzt wirklich alle Möglichkeiten der Energieerzeugung“ ausschöpfen. Dazu gehöre „auch ganz ausdrücklich die Kernenergie“.

Die Grünen lehnten den Vorstoß umgehend ab. Atomkraftwerke könnten „maximal ein Prozent“ des Gasverbrauchs in der Stromerzeugung ersetzen, sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Es handele sich beim Ruf nach der Laufzeitverlängerung um eine „Scheindebatte“.