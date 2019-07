Asylverfahren dauern im Schnitt ein halbes Jahr

Von Schwäbische Zeitung

Der ehemalige Geschäftsführer der Liebherr-Werk Biberach GmbH, Elmar Reich, ist am 7. Juli im Alter von 96 Jahren verstorben. In seiner mehr als 40-jährigen Betriebszugehörigkeit gestaltete Reich als Geschäftsführer für Entwicklung, Konstruktion und Fertigung der Liebherr-Werk Biberach GmbH den technischen Fortschritt im Kranbau maßgeblich, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Mit Leidenschaft und Tatendrang trieb er bis zu seinem Ruhestand 1991 den Erfolg der Sparte Turmdrehkrane wegweisend voran.