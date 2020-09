Asylreform: EU-Kommission setzt auf rigorose Abschiebungen

Für Aufsehen hat am Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz in Bad Buchau gesorgt. Auslöser scheint eine Schlägerei beim Rewe-Markt in der Schussenrieder Straße gewesen zu sein. Weil dabei auch eine Waffe mit im Spiel gewesen sein soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Ravensburg nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der mutmaßliche Täter soll nach SZ-Informationen betrunken und sehr aggressiv gewesen sein. Auch gegen die Polizeibeamten, die gegen 17 Uhr an seinem Wohnort in der Nähe des „Bähnleparks“ an der Schussenrieder ...