Asien und Europa üben den Schulterschluss in Zeiten Trumps

Freier Welthandel, internationale Regeln, Klimaschutz: Europa und Asien haben beim Asem-Gipfel in Brüssel gemeinsam für die traditionelle Weltordnung geworben, die von US-Präsident Donald Trump massiv in Frage gestellt wird.

„Der Gipfel zeigt, dass sich hier Länder versammeln aus Europa und Asien, die alle einen regelbasierten Welthandel wollen, sich zum Multilateralismus bekennen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Wir können ein Zeichen setzen, dass es in der Welt darum geht, Win-win-Situationen zu schaffen.“ Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bekräftigte: „Wir sind der Auffassung, dass nur ein multilateraler Ansatz es möglich macht, die globalen Probleme zu bewältigen.“

Beim Gipfel kamen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit Spitzenpolitikern aus China, Russland, Australien, Japan und weiteren asiatischen Ländern zusammen - insgesamt waren Vertreter aus rund 50 Ländern nach Brüssel gereist. Gemeinsam stehen die Asem-Staaten für 55 Prozent des weltweiten Handelsvolumens, 60 Prozent der Bevölkerung und 65 Prozent der Weltwirtschaftsleistung.

Merkel hob angesichts der geballten Wirtschaftsmacht der Staatengruppe die Bedeutung des zweitägigen Asem-Treffens hervor. „Unser Thema ist: Verbindungen schaffen“, sagte Merkel. Sie wolle in bilateralen Gesprächen aber auch die Einhaltung von Menschenrechten ansprechen.

Bereits am Donnerstagabend hatte sie mit den Regierungschefs von Japan und Singapur sowie mit dem mongolischen Präsidenten Gespräche geführt, wie es aus deutschen Delegationskreisen hieß. Am Freitag folgten Treffen mit dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew, dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang und dem koreanischen Präsidenten Moon Jae In. Medwedew habe mit Merkel vor allem über wirtschaftliche Zusammenarbeit im Energiebereich gesprochen, sagte ein Regierungsvertreter russischen Agenturen.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz kritisierte, dass es auch in Asien einige Staaten gebe, „die sehr protektionistisch agieren“. Das widerspreche dem propagierten freien Handel. Für den globalen Klimaschutz müsse man die asiatischen Staaten als Partner gewinnen.

Die Schlusserklärung enthielt klare gemeinsame Bekenntnisse zur internationalen Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, zur Welthandelsorganisation WTO, zum Pariser Klimaabkommen und zum Atom-Abkommen mit dem Iran - eine deutlich Abgrenzung von US-Präsident Trump, der diese Institutionen und Abkommen kritisiert oder verworfen hat. Juncker sagte, man wolle diese Organisationen weiter unterstützen, müsse die WTO und die Vereinten Nationen jedoch auch modernisieren und an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Indirekt nahm Kanzler Kurz auf Trumps Politik Bezug und sagte, der Multilateralismus sei „nicht mehr so selbstverständlich, wie das einmal war“. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verneinten auf Anfrage indes, dass es sich um einen Anti-Trump-Gipfel handele. „Wir organisieren keine Treffen gegen irgendjemanden“, sagte Mogherini.

Auf dem Programm standen am Freitag unter anderem die Unterzeichnung des EU-Freihandelsabkommens mit Singapur und ein kurzer EU-Korea-Gipfel am Nachmittag. Die Asem-Teilnehmer forderten in der Gipfelerklärung den vollständigen Abzug aller Atomwaffen von der koreanischen Halbinsel und unterstützten den Friedensprozess zwischen Nord- und Südkorea. Dabei stellten sie sich auch hinter die von Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ausgehandelte Erklärung von Singapur, die dieselben Ziele verfolgt.

