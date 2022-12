Armut: Immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen

Ein Blick in die Tabelle der Arbeitsagentur zur Grundsicherung zeigt: Immer mehr Leistungsempfänger der Jobcenter haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Juli 2022 betrug ihr Anteil 45 Prozent an denjenigen, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld erhielten. „In dem Wert der Regelleistungsberechtigten sind aber alle Personen, die hilfebedürftig sind, dabei, auch Kinder und Personen, die nicht arbeitslos sind, weil beispielsweise ihre Kinder noch zu klein sind und sie keine Betreuungsmöglichkeiten haben“, erklärt Susanne Eikemeier. Letzteres sei vor allem bei den größtenteils Frauen mit Kindern, die aus der Ukraine fliehen mussten, zu beobachten.

Die Pressereferentin der Arbeitsagentur betont auch: Der Hauptgrund, dass anteilsmäßig mehr Ausländer Sozialleistungen beziehen, sei Zuwanderung. Gleichzeitig dürfe nicht vergessen werden, dass Menschen aus dem Ausland auch in Beschäftigung einwanderten und eben nicht nur in die Sozialsysteme, wie einige Politiker es scheinen lassen möchten.

Vor allem fehlende Deutschkenntnisse als Problem

Eikemeier weiß auch, warum der Anteil zunimmt, während der Anteil deutscher Empfänger von Leistungen wie Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld abnehme. Die lange dauernde Anerkennung von Qualifikation, mangelnde Sprachkenntnisse oder Alphabetisierung. Oder es handele sich um Zuwanderung Geflüchteter, die nicht gleich arbeiten dürften, so Eikemeier. Vor allem fehlende Deutschkenntnisse verhinderten oft die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und so den Ausstieg aus der Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit von Leistungen. „Die deutsche Sprache ist ein Nadelöhr“, betont sie.

Die Gründe, warum Menschen mit Migrationsgeschichte Sozialleistungen benötigen oder stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind, sind nicht neu. Schon in den 1980ern betrug die Arbeitslosenquote unter Ausländern das Anderthalbfache der Quote der Deutschen, 2005 das Doppelte.

Schon 2010 analysierten Martin Brussig und Matthias Knuth für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass die Arbeitsmarktbedarfe von Migrantinnen und Migranten nicht ausreichend thematisiert werden, selbst nicht in der Vorbereitung der Hartz-Reformen, dass ein besonderes Problem die fehlende Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse sei.

Spätaussiedler häufiger in Beschäftigung

Schon vor zwölf Jahren empfahlen sie der Politik, entsprechende Maßnahmen zu beschließen, die die Leistungen der Grundsicherung darauf ausrichteten, dass Nachteile aufgrund von Staatsangehörigkeit, ethnischer Herkunft und mangelnden Sprachkenntnissen überwunden werden müssten. „Integrationsprobleme lassen sich nicht innerhalb von drei Wochen lösen, das braucht Zeit“, so Susanne Eikemeier. In den 2000ern lag die Hilfebedürftigkeit bei den Migranten aus Mittel- und Osteuropa, inklusive Spätaussiedlern, am höchsten. Doch ein erneuter Blick in die Arbeitsagentur-Statistik zeigt: Seit 2011 hat die Beschäftigtenquote in dieser Gruppe stetig zugenommen, die Anzahl der Leistungsberechtigten abgenommen – mit Ausnahme der Ukrainer in diesem Jahr. „Das zeigt, dass die Anpassung in vielen Fällen gut gelingt“, betont Susanne Eikemeier.

Ein Faktor, der bei der Diskussion um Hilfebedürftigkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte nicht außen vor bleiben kann, ist die Armut. „Wir wissen schon länger, dass Menschen mit Migrationserfahrungen häufiger von Armut betroffen sind als Menschen ohne Migrationserfahrung“, sagt Holger Schoneville, Professor an der Universität Hamburg. Generell zeigt die Forschung, dass die allgemeine Armut in Deutschland so stark gewachsen ist wie lange nicht. Und „dass sich die Armutslagen verfestigt haben. Das bedeutet, dass die von Armut betroffenen Haushalte sich immer seltener aus Armut befreien können“, erklärt Schoneville.

Grundsicherung als Lösung?

So wie die Gründe für die Hilfebedürftigkeit bei Migranten bekannt sind, sei ebenfalls offensichtlich, wie die prekäre Situation der von Armut Betroffenen angegangen werden könnte. „Geht es darum, Armut zu bekämpfen, mit dem Ziel Armut zu beseitigen? Oder beschränkt man sich auf die Linderung von Armutsfolgen? Wir haben in der Vergangenheit eine Verschiebung von der Armutsbekämpfung zu einer Politik der Armutsfolgenlinderung erlebt“, sagt der Armutsforscher. Für eine effektivere Bekämpfung brauche es gut bezahlte Arbeit, sonst würde das Phänomen der „Working Poor“ (also arbeitenden Armen) sich fortsetzen, fordert der Sozialpädagoge. Außerdem spricht er sich aus für Sicherungsleistungen im Versicherungssystem, die vor Armut schützen, eine ausreichende Grundsicherung und ein Angebot an Leistungen, das Berechtigte tatsächlich annehmen können.

Zu ähnlichen Erkenntnissen kamen Dorothee Spannagel und Aline Zucco im Verteilungsbericht 2022 der Hans-Böckler-Stiftung „Armut grenzt aus“, sowohl im Bezug auf von Armut betroffene Migranten als auch die politischen Maßnahmen. Sie fordern eine stärkere Tarifbindung, eine Anhebung der Grundsicherung, durch die die Einkommensarmut tatsächlich verhindert werde sowie Weiterqualifizierung von Menschen an den Rändern des Arbeitsmarktes, vor allem von Migrantinnen und Migranten.

Übrigens warnt Holger Schoneville vor einer vereinfachten Analyse, wenn die Bezugszahlen von Bürgergeld und Wohngeld im kommenden Jahr sprunghaft steigen könnten. „Einkommensarmut wächst nicht durch die Anpassung von Transferleistungen“, so Schoneville. Die Zahlen könnten sich ändern, weil die Zugangskriterien sich veränderten.