Armin Laschet – der Sanfte

Sensation in Nordrhein-Westfalen: Armin Laschet kann neuer Ministerpräsident werden. Das hatte man ihm lange Zeit nicht zugetraut. Denn der Landesvorsitzende der NRW-CDU gilt als der freundliche Herr ohne große Ecken und Kanten. Sogar SPD-Chef Martin Schulz, wie Laschet aus Aachen, bezeichnet ihn als „guten Nachbarn“. Der 56-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder.

Schon einmal war Laschet in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Als Jürgen Rüttgers von 2005 bis 2010 an der Macht war, war er Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration. Während er sich in dieser Zeit eher auf dem liberalen Flügel der CDU verortete und auch stets ein treuer Anhänger der Merkelschen Politik war und blieb, änderte er im aktuellen Wahlkampf auf den letzten Metern sein Profil. Gut drei Wochen vor der Landtagswahl holte er als neuen Sicherheitsexperten den Merkel-Kritiker Wolfgang Bosbach an seine Seite und forderte klare Kante bei der Integration.

Laschet ist seit fünf Jahren Vize an der Spitze der Bundes-CDU. Er stammt aus kleinen Verhältnissen, sein Vater war Steiger auf der Zeche Anna in Alsdorf. Laschet schloss ein Jurastudium ab, wurde politischer Korrespondent des Bayerischen Fernsehens. Später wurde der Katholik Laschet Chefredakteur der „Kirchenzeitung“ des Bistums Aachen.

1994 kam er in den Bundestag, fünf Jahre später ins Europäische Parlament. Seit fünf Jahren führt Laschet den mit 130000 Mitgliedern mächtigsten Landesverband der CDU. Die war bei der vorherigen Wahl mit ihrem Spitzenkandidaten Norbert Röttgen, der sich nicht zwischen Berlin und Düsseldorf entscheiden wollte, auf 26,2Prozent abgesackt. Laschet hat den Landesverband neu motiviert.

Als die „Bild“-Zeitung berichtete, dass Laschet jeden Samstag bei seinen Fußballtipps immer auf Unentschieden setzt, war der Spott groß. Was man von einem Politiker halten solle, der immer Unentschieden tippt, fragte FDP-Chef Christian Lindner. Doch bei der Landtagswahl hat Laschet nicht auf Unentschieden, sondern auf Sieg gesetzt. Und gewonnen.