Armer Kevin Kühnert

Bekanntlich grassiert in Berlin die Wohnungsnot mindestens so arg wie in München oder in Durlesbach. Als einer von zahlreichen Wohnungsnotleidenden hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Kevin Kühnert offenbart. Seit einem Jahr, klagt der frühere Juso-Chef, suche er vergeblich eine Wohnung in Berlin. Am Geld könne es nicht liegen, weil er ja einigermaßen ordentlich verdiene. Vielmehr seien einfach Angebot und Nachfrage aus dem Lot geraten.

Kühnerts Misere ist selbstverständlich beklagenswert, sie deucht uns dennoch rätselhaft. Klar, mit 10 012,89 Diäten-Euro monatlich kann man keine großen Sprünge machen, und logischerweise verdienen die Berliner (d/w/m), welche aller Not zum Trotz dennoch eine Behausung ergattert haben, deutlich mehr.

Wir hegen allerdings den Verdacht, dass Kevin Kühnert von anderen Handicaps geplagt ist. Erstens: Möglicherweise sucht er eine Achtzimmerwohnung im Grunewald, welche mindestens über drei Bäder, zwei Schlafzimmer, ein Fitnessstudio mit Sauna sowie einen Butler-Service verfügen sollte. Weil er aber nur maximal 800 Euro Kaltmiete investieren möchte, hat sich noch niemand gemeldet. Zweitens: Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass Vermieter zurückschrecken, weil sie befürchten, enteignet zu werden, sobald der Links-Sozi erst mal im Nest hockt. Drittens: Kevin Kühnert kann die übliche Kaution von drei Monatsmieten nicht bezahlen, weil er heimlich auf einen Ferrari spart. Fazit : Die Diäten für Bundestagsabgeordnete müssen wegen der Wohnungsnot dringend angehoben werden. (vp)