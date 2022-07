Arbeitsminister Heil will Bürgergeld statt Hartz IV

Mehr Respekt, mehr soziale Sicherheit und weniger Bürokratie – das verspricht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit dem Bürgergeld, das am 1. Januar 2023 starten soll. Er wolle „das Hartz-IV-System überwinden“, begründete der SPD-Politiker am Mittwoch seine Gesetzespläne, die er jetzt zur Abstimmung an die anderen Ministerien verschickt hat. Das Bürgergeld soll „bürgerfreundlicher und auch ein Stück großzügiger“ sein. Der Bundestag soll es im Herbst beschließen.

Warum plant Heil die Reform?

Heute herrscht am Arbeitsmarkt eine ganz andere Situation als 2002, als angesichts von fünf Millionen Arbeitslosen die Agenda 2010 beschlossen wurde, zu der Hartz IV gehörte. Aktuell gibt es einen Rekord an offenen Stellen, und der Fachkräftemangel wird immer größer. Außerdem will der Minister die Erfahrungen der Jobcenter ebenso berücksichtigen, wie Urteile des Bundesverfassungsgerichts.

Wie stark sollen die Regelsätze steigen?

Für Heil kommt dieser Aspekt erst ganz am Schluss, zumal er die Frage noch nicht so genau beantworten kann: Erst muss das Statistische Bundesamt neue Daten zur Entwicklung der Ausgaben von Geringverdienern in der zweiten Jahreshälfte 2021 und der ersten 2022 vorlegen, was im August oder September geschehen soll. Am Verfahren der Berechnung will der Minister also festhalten, es aber auf eine breitere Basis stellen. Er bestätigte, dass ihm Anfang 2023 eine Erhöhung um 40 bis 50 Euro für einen Alleinstehenden vorschwebt. Angesichts der hohen Inflation erscheine ihm das als angemessen. Da der genaue Betrag noch nicht feststeht, sind auch die Kosten noch offen.

Welche Leistungen für Langzeitarbeitslose sollen verbessert werden?

Bürgergeld soll es zwei Jahre lang geben, ohne dass erst Vermögen aufgezehrt werden muss, wie sich das in der Corona-Pandemie 2020 und 2021 bewährt hat. Ausnahme: Es gibt ein „erhebliches Vermögen“, nämlich mehr als 60 000 Euro beim Leistungsempfänger plus 30 000 Euro pro Kind oder anderen Angehörigen in der Bedarfsgemeinschaft. Genauso lange werden die Kosten der Wohnung ohne Obergrenze anerkannt. Erst danach greifen die heutigen Vorgaben bei Wohnfläche und Miete.

Wie läuft die Betreuung der Langzeitarbeitslosen durch die Jobcenter?

Die Angebote und Hilfen werden in einem Kooperationsplan festgehalten. Werden darin niedergeschriebene Pflichten verletzt, droht in den ersten sechs Monaten keine Kürzung der Leistungen. Danach ist das sehr wohl möglich, etwa wenn sich der Arbeitslose auf angebotene Stellen nicht bewirbt. Termine im Jobcenter müssen von Anfang an wahrgenommen werden.

Wie wird die Qualifizierung gefördert?

Sie ist Heil besonders wichtig, weil zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das nachzuholen, bekommt Vorrang vor der Vermittlung eines Aushilfsjobs. Die Berufsausbildung darf drei statt bisher nur zwei Jahre dauern. Die Weiterbildungsprämie, ein Zuschlag von monatlich 150 Euro während der Maßnahme, wird dauerhaft gezahlt.

Und wie sieht weniger Bürokratie aus?

Für Rückforderungen, etwa wenn die monatliche Leistung zu hoch war, wird eine Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt. Zudem soll es möglich sein, Anträge vollständig digital zu stellen.