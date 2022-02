Apotheker impfen gegen Corona – Was Impfwillige dazu wissen müssen

Seit Dienstag impfen in Deutschland auch Apothekerinnen und Apotheker gegen Covid-19. Sie bilden somit neben Hausärzten, Impfzentren und mobilen Impfteams eine weitere Anlaufstelle für Impfwillige. Gleichzeitig ist die Corona-Impfung die erste Impfung, die in Apotheken verabreicht werden darf – abgesehen von Modellprojekten zum Beispiel zur Grippeimpfung.

Doch warum steigen Apothekerinnen und Apotheker ausgerechnet jetzt in die Impfkampagne ein? Was bedeutet das für das Personal? Und wie ist herauszufinden, in welchen Apotheken es die Impfung gibt? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Warum impfen die Apotheken jetzt?

Dass jetzt auch Apotheken gegen Covid-19 impfen dürfen, liegt daran, dass der Bund im Dezember die Corona-Impfverordnung geändert hat. Die erlaubt es Apothekerinnen und Apothekern, Zahnmedizinern und -medizinerinnen und Tierärzten und -ärztinnen, in Zukunft Impfungen vorzunehmen. Als Erstes sind nun die Apotheken dran.

Was erhofft sich die Politik?

In der Politik heißt es, dass durch diesen Schritt das ärztliche Impfangebot ergänzt und die Impfkampagne unterstützt werden soll. Die Regierung erhofft sich, durch dieses für sie niedrigschwellige Angebot, mehr Menschen zu erreichen – unter anderem die, die keinen Hausarzt haben.

Wer impft?

Es impfen ausschließlich Apotheker und Apothekerinnen, nicht das übrige Personal. Und auch die können nicht einfach so zur Spritze greifen. Vorher ist eine Schulung nötig, die von der Bundesapothekerkammer und der Bundesärztekammer entwickelt wurde. Die Schulung besteht aus fünf Modulen und beinhaltet auch die Behandlung von Impfreaktionen.

In Baden-Württemberg haben rund 380 Apothekerinnen und Apotheker die Schulung abgeschlossen. Mehr als 900 nehmen gerade noch daran teil.

Daneben müssen die Apotheken die Betriebshaftpflicht auf Impfschäden erweitern, eine Selbstauskunft gegenüber der Apothekerkammer machen und einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs vorlegen. Außerdem muss die Apotheke über eigene, separate Räumlichkeiten für die Impfung verfügen.

Pro Impfung erhalten Apothekerinnen und Apotheker die gleiche Vergütung wie Ärzte: 28 Euro. Dazu kommen ungefähr ein Euro pro beschaffter Impfdosis.

Wo kann ich mich im Südwesten impfen lassen?

Von den rund 2.500 Apotheken in Baden-Württemberg bieten momentan nur 45 von ihnen die Impfung an. In Bayern sind es 122. In Deutschland impfen seit Dienstag 500 von insgesamt 18.500 Apotheken. Geschult sind deutschlandweit rund 6.000 Apothekerinnen und Apotheker.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände geht deshalb davon aus, dass sich in den kommenden Wochen immer mehr Apotheken der Impfaktion anschließen.

Welche Apotheken in der Umgebung die Impfung anbieten, können Interessierte über zwei Webseiten erfragen. Zum einen die der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg oder den Apothekenmanager.

Was gilt bei der Impfung durch Apotheker?

Geimpft werden in den Apotheken alle zu dem Zeitpunkt zugelassenen Stoffe. Allerdings bekommen nur Erwachsene oder Kinder ab zwölf Jahren eine Spritze verabreicht.

Warum ist die Zahl der impfenden Apotheken so niedrig?

Gründe, warum sich momentan noch so wenige Apotheken an der Aktion beteiligen, sind unter anderem die geringe Nachfrage nach einer Impfung und Software-Probleme. Denn die Apotheken müssen ihren Impfstand täglich über das digitale Impfmonitoring an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Jedoch war bis zuletzt nicht klar, ob alle Apotheken rechtzeitig an das System angeschlossen werden.

Das Impfen bedeute für sie einen hohen logistischen und administrativen Aufwand. Und nicht alle verfügten über die Räumlichkeiten oder das Personal.

Welche Kritik gibt es?

Vor allem der Deutsche Hausärzteverband hat Kritik an der neuen Regelung geübt und sie als nicht zielführend beurteilt. Das hängt auch mit der aktuellen Lage zusammen. Als die Impfverordnung im Dezember verabschiedet wurde, war die Nachfrage nach Impfungen noch höher.

Dieses Bild hat sich in den vergangenen Monaten gewandelt. Mittlerweile kann von einem Überangebot an Impfstoff und Terminen gesprochen werden. Kritikerinnen und Kritiker sind deshalb der Meinung, dass der Einstieg der Apotheken in die Impfkampagne zu spät komme.

Der Verband kritisiert ein nun entstehendes Überangebot und befürchtete, dass es für Impfwillige immer unübersichtlicher wird. Der Bundesvorsitzende des Verbandes geht nicht davon aus, dass die Maßnahme die Impfkampagne ankurbeln kann.

Er sieht ein weiteres Problem: Wenn der Omikron-Impfstoff auf den Markt kommt, muss auch der wieder verteilt werden. Jedoch könne es zu Problemen kommen, wenn der Impfstoff auf immer mehr Abnehmer verteilt werden muss.

Was sagen die Apotheker dazu?

Vom Apothekerverband heißt es, dass sich die Apotheken lediglich als Ergänzung zu Hausärzten und Impfzentren sehen würden. Durch sie könne die Gesellschaft noch besser erreicht werden.

Der Verband selbst rechnet zu Beginn noch nicht mit einer hohen Nachfrage. Oftmals gebe es andere Impfangebote – besonders in den Städten. Außerdem bleibe abzuwarten, wie viele Apotheken sich der Aktion letztendlich anschließen.