Frank-Walter Steinmeier war nicht die erste Wahl der Kanzlerin, sondern eher ein Verlegenheitskandidat mangels Alternative. Nach einem Jahr ist klar: Steinmeier macht einen sehr guten Job in dieser schwierigen Zeit. Dass er ein erfahrener, mit allen Wassern gewaschener Politiker ist, der das Geschäft aus dem Effeff beherrscht, hatten seine Kritiker nicht als Vorteil gesehen, sondern ihm zum Vorwurf gemacht. Inzwischen sind viele dieser Stimmen verstummt. Die Krise der Regierungsbildung war ein Glücksfall für ihn, und er war ein Glücksfall in der Krise. Mag Steinmeier auch kein so begnadeter Redner wie sein Vorgänger Joachim Gauck sein, so wirkt er doch wie ein Fels in der Brandung. Angetreten als Anwalt der Demokratie hat er diese Rolle überzeugend ausgeübt, als es darum ging, die Irrungen und Wirrungen der Sondierungen zu beenden. Angesichts der Unruhe in den Koalitionsparteien könnte Steinmeier früher oder später wieder gefordert sein.