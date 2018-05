Antje Vollmer: Urgrüne und Pazifistin

Ihr Markenzeichen ist immer noch der Pagenkopf – früher schwarz, nun grau. Als Theologin machte Antje Vollmer die Grünen für ein bürgerliches Klientel wählbar. Zudem engagierte sie sich für die Entschädigung von Heimkindern. Am Donnerstag wird die ehemalige Bundestagsabgeordnete 75 Jahre alt.

Wenn Antje Vollmer im Bundestag eine Rede hielt, sprach sie leise, aber eindringlich. Von 1994 bis 2005 war sie dort Vizepräsidentin. Nach wie vor mischt sie sich in politische Debatten ein. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag las sie ihrer eigenen Partei die Leviten: Sie warf ihr zusammen mit dem Grünen-Politiker und früheren Staatsminister im Auswärtigen Amt, Ludger Volmer, Mut- und Kraftlosigkeit vor. Und einen Verlust des Gespürs für politischen Pazifismus.

Die 1943 im westfälischen Lübbecke geborene Vollmer kritisierte in den vergangenen Jahren wiederholt militärische Interventionen, vor allem in Afghanistan. Für Vollmer, die Ende der 1960er- und 70er-Jahre mehrere Jahre im Berliner Stadtteil Wedding als evangelische Pastorin gearbeitet hat, gehört der Pazifismus zum unverzichtbaren Markenkern ihrer Partei.

Vollmer war schon früh politisch aktiv und gehörte Ende der 1960er-Jahre zur Studentenbewegung. Sie engagierte sich in der „Liga gegen den Imperialismus“. 1983 wurde sie als Nichtmitglied der Grünen Abgeordnete des Bundestags. Ein Jahr später war sie Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, 1985 trat sie in die Partei ein.

Bei den Grünen waren viele ihrer Positionen umstritten, so etwa ihr Vorschlag eines Dialogs mit inhaftierten Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) zur Beendigung terroristischer Gewalt. In familienpolitischen und bioethischen Fragen vertrat sie oft wertkonservative Positionen. Trotzdem galt sie vor allem in den 80er-Jahren als eine Mittlerin zwischen „Fundis“, die einer Regierungsbeteiligung kritisch gegenüberstanden, und „Realos“, die sich für eine solche Beteiligung einsetzten. (KNA)