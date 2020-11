Anschlag in Wien: Was wir bislang darüber wissen - und was nicht

Am späten Montagabend haben mehrere Täter in der Wiener Innenstadt das Feuer eröffnet. Der Angriff begann gegen 20 Uhr in Wiens erstem Bezirk. Dort waren kurz vor Beginn der Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs.

Die Täter eröffneten an sechs Orten, auch in der Nähe einer Synagoge, das Feuer. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden dabei 17 Personen verletzt und vier getötet. Die Polizei hat einen Täter erschossen und sucht nach weiteren.

Was wir wissen:

Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gewesen, sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer am Dienstagmorgen in Wien.„Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“, sagte der Innenminister. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als „widerwärtigen Terroranschlag“.

Ein vom erschossenen Täter getragener Sprengstoffgürtel hat sich laut Polizei als Attrappe herausgestellt. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war „sehr umfassend vorbereitet“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Unbestätigten Angaben der Wochenzeitung "Falter" zufolge war der Täter 20 Jahre alt und wurde in Wien geboren. Falter-Chefredakteur Florian Klenk schreibt auf Twitter, der Täter sei er dem österreichischen Verfassungsschutz bekannt, im Juli sei er an der Ausreise nach Syrien gehindert worden.

Sieben der 17 Verletzten sind laut Dr. Michael Binder, medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, lebensgefährlich verletzt. Es handle sich um Schuss- und Stichverletzungen.

Nach Darstellung der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge.

Laut Innenminister Nehammer hat es noch in der Nacht Hausdurchsuchungen und Verhaftungen gegeben. Ob der Täter überhaupt Komplizen hatte ist aber weiterhin unklar. Nehammer sprach von mindestens einem und maximal vier Attentätern.

Schwerbewaffnete Polizisten kontrollieren in der Wiener Innenstadt eine Person. (Foto: Roland Schlager / DPA)

Da die Lage nach wie vor unübersichtlich ist, fordert die Polizei die Wiener auf zu Hause zu bleiben, die Schulen bleiben am Dienstag geschlossen.

Augenzeugen sollen keine Videos in sozialen Netzwerken posten. Wer Videos habe, solle diese der Polizei auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage zur Verfügung stellen.

Was wir nicht wissen:

Zur Zahl der Täter gibt es nur vage Erkenntnisse, die Polizei sichert derzeit Spuren und wertet Videos aus um Klarheit zu erlangen

Trotz der Verbindung zur Terrormiliz IS ist das konkrete Motiv für die Tat ebenso wenig bekannt wie ein Bekennerschreiben oder -video. Wollte der Schütze Panik im gut besuchten Ausgehviertel verbreiten oder hatte er sich die Synagoge als Ziel ausgesucht?

Unklar ist auch, inwiefern die Synagoge Ziel des Anschlags war. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter: "Die Synagoge war bereits geschlossen, weil das Abendgebet bereits beendet war. Vor dem Haus hat ein Attentäter auf Passanten geschossen."