Anschlag auf Militärbasis in Kolumbien - Dutzende Verletzte

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg sinkt weiter: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag sie am Dienstag den zweiten Tag in Folge unter 35 – nämlich bei 28,7. Der Trend scheint stabil: Das Landesgesundheitsamt gab am Dienstagabend einen Inzidenzwert von 23,8 für den Landkreis Ravensburg an – diesen Wert übernimmt das RKI dann jeweils am Folgetag. Sollte die Inzidenz fünf Tage lang unter 35 liegen, würde das weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen bedeuten: Im Außenbereich fällt die Testpflicht weg – etwa in der Gastronomie, ...