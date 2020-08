Angriff in Niger: Sechs Franzosen und zwei Nigrer getötet

Die Straße direkt am Bodensee ist gegen zehn Uhr an diesem Samstag noch so befahrbar, dass die Sonnen- und Wasserhungrigen ganz gut durchkommen. Der See trägt heute sein tiefstes Blau, der Himmel sein himmlischstes. Und die Sonne legt an diesem Vormittag über alles ein glänzendes Licht, das auf der Wasseroberfläche im Rhythmus der kleinen Wellen tanzt. Jetzt kommt am Straßenrand ein gelbes Schild in Sichtweite, auf dem steht „Sipplingen“. Ein paar Meter weiter gibt es da noch ein Schild, und darauf ist „Erholungsort“ zu lesen.