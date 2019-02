Andersen übernimmt UN-Amt in schwierigen Zeiten

Die Dänin Inger Andersen übernimmt für vier Jahre den Chefposten des krisengeschüttelten Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi, Kenia. Die UN-Vollversammlung wählte Andersen am Mittwoch zur Exekutivdirektorin des Unep.

Auf ihren Karrieresprung reagierte die 60-jährige Nordeuropäerin per Tweet: In den kritischen Zeiten für den Planeten und die Menschheit sei Führung in Umweltfragen wichtiger denn je. Die Botschaft der bisherigen Generaldirektorin der Weltnaturschutzunion war klar: Einerseits will die neue Unep-Chefin energisch gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Umwelt kämpfen. Andererseits will die Ökonomin das Unep wieder in ruhige Fahrwasser lenken. Denn ihr Vorgänger, der Norweger Erik Solheim, hatte das 1972 gegründete Programm in Schwierigkeiten gebracht. Er musste im November 2018 sein Chefbüro räumen.

Das hatte Solheim nicht oft gesehen. Rund 80 Prozent seiner Dienstzeit glänzte er in Nairobi durch Abwesenheit. Stattdessen jettete er rund um den Globus. In 22 Monaten fielen fast 500 000 US-Dollar Kosten für Flüge, Hotels und Extras an. Ein pikanter Aspekt der Affäre Solheim: Dänemarks Regierung hatte Aufklärung verlangt und trug zum Sturz Solheims bei.

Davon profitiert nun Andersen. Sie blickt zurück auf eine mehr als 30-jährige Karriere in Entwicklungspolitik und Umweltmanagement. Die Skandinavierin kletterte bei den UN und der Weltbank weit nach oben. Dort brachte sie es zuletzt zur Vizepräsidentin für den Nahen Osten und Nordafrika.

Sie schaltete sich in Streitigkeiten über Gewässer ein, wie den Jordan, den Nil oder den Tschadsee. Und sie unterstützte arme Länder in ihren Abwehrmaßnahmen gegen die Erderwärmung. In den 1980er-Jahren verbrachte sie sechs Jahre mit einer Nichtregierungsorganisation im Sudan, wo sie dürregeplagten Menschen half.