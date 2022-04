An Ostern Lernkurven nehmen

Vom Osterfest im Jahr 2022 zu jenem Geschehen rund um Prozess, Hinrichtung und Auferstehung jenes Jesu Christi in Jerusalem in den 30er-Jahren unserer Zeitrechnung lassen sich erstaunliche Parallelen zum Hier und Jetzt ziehen, die mit dem Begriff der Zeitenwende gut umschrieben sind. Ob gläubig oder nicht: Blicke auf das Verhalten der Jüngerinnen und Jünger können heute hilfreich sein.

Für die elf Männer, die am Palmsonntag den triumphalen Einzug Jesu Christi in Jerusalem gefeiert haben, brechen fünf Tage später, am Karfreitag, alle Perspektiven und Gewissheiten zusammen. Sie erleben eine Zeitenwende zum Schlimmsten. Der zwölfte Mann hat Jesus verraten. Ihr Anführer wird als Aufrührer gegen die Staatsmacht nach kurzem Prozess am Kreuz hingerichtet. Es folgt die Leere des Karsamstags.

Ähnlich fühlen viele Zeitgenossen heute: Die sichere Nachkriegsordnung im freien Europa ist mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine pulverisiert. Zuvor hat die Corona-Pandemie ökonomische Sicherheiten in Luft aufgelöst. Der Klimawandel bedroht den Fortbestand der Menschheit. Unsicherheit, Machtlosigkeit und Ohnmachtsgefühle herrschen vor. Karsamstag eben.

Für die aktuelle Lernkurve des Jahres 2022 lässt sich eine Einstellung herausfiltern, die weiterhilft. Die Jüngerinnen und Jünger sind nach dem Karfreitag – wiewohl mut- und perspektivlos – nicht auseinandergegangen. Sie blieben beieinander. Im Hier und Heute wird der Kitt der Gesellschaft, als da wären Zusammenhalt, Gemeinschaft und Solidarität, wichtiger denn je.

Die Jüngerinnen und Jünger erleben die zweite Zeitenwende jener Woche, diesmal zum Besten: mit der Auferstehung Jesu Christi.

Ein Neuanfang ist heute nicht in Sicht. Aber er wird kommen. Zu lernen wäre von jenen Frauen und Männern, dass sie sich auf das ganz Neue, das Unerwartete, die Option Leben mit dem Auferstandenen einließen. Sie brachten Offenheit, Neugier, Optimismus, den Willen zur Gestaltung der Zukunft, Tatkraft und kluge Überzeugungsarbeit mit. Sie begriffen und gestalteten die Zeitenwende als Chance für den Sieg des Guten.