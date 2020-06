Amthor kandidiert nicht für CDU-Landesvorsitz

Das zehnjährige Mädchen aus Gammertingen, nach dem die Polizei seit knapp zwei Wochen fieberhaft gesucht hat, lebt nicht mehr: Am Donnerstagabend wurde in Bremerhaven ein Auto aus der Weser geborgen, in dem sich die Leiche der Drittklässlerin befand.

In dem Wagen lag außerdem die tote Mutter des Mädchens, die in Kaiserslautern lebte. Die Ermittlungen zu den Umständen, unter denen beide ums Leben kamen, dauern an. Psychologen betreuen die ehemaligen Mitschüler der Zehnjährigen an der Gammertinger Laucherttalschule.