Ampel verweigert den Krisenmodus

Allein die drei wichtigsten Nachrichten des vergangenen Wochenendes genügen, um an Einsicht wie Kompetenz der Verteidigungsministerin zu zweifeln: Es ist offen, ob die Bundeswehr den Flugplatz in Büchel rechtzeitig bis 2026 für die F-35-Tarnkappenjets umbauen kann. Weiter wird bekannt, dass es kaum Bestellungen gibt, um dem auch vor dem Ukraine-Krieg bekannten Mangel an Artilleriegranaten, Raketen und anderen Munitionssorten abzustellen. Und die Waffensysteme, die an die Ukraine abgegeben wurden, werden nur schleppend ersetzt, sie fehlen in Einsätzen und Übungen. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Ganz offensichtlich umreißen Ressortchefin Christine Lambrecht (SPD), ihre Spitzenbeamten und die Topmilitärs nicht, dass sie spätestens am 28. Februar in den Krisenmodus hätten umschalten müssen: Am Tag zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro angekündigt.

Statt aber zu handeln, verstricken sich die Ministerien in einen bürokratischen Kleinkrieg um Haushaltsrecht. Die Folge: Aus dem Bundeswehr-Sondervermögen ist bisher nichts in der Truppe angekommen.

Ein anderes, peinliches Beispiel: Statt in großem Stil und schnell Munition zu bestellen, ordert die Bundeswehr bescheidene 600.000 Schuss für den Schützenpanzer Puma und lässt sich dafür noch feiern: ausreichend für zwei Tage im Gefecht. In Worten: zwei Tage.

Es ist leicht und richtig, an dieser Stelle die Auflösung des gesamten Beschaffungswesens der Bundeswehr zu fordern. Einzelne Reförmchen in dem gegen jede Art der Veränderung resistenten Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung sind nutzlos, wie sich immer wieder gezeigt hat. Schöpferische, kreative Zerstörung ist angezeigt, ein Neuanfang ohne bürokratische Hindernisse ist notwendig.

Vor allem aber ist zu fragen, warum die führenden und verantwortlichen Köpfe der Ampel-Koalition nicht in den Krisenmodus geschaltet haben und den Ernst der Lage weiter ignorieren? Warum verweigern Kanzler und Verteidigungsministerin der Truppe so hartnäckig Material, Ausstattung und Munition? Der kampfstärkste Panzer, der Leopard 2, nutzt nichts ohne Granaten.

Am Ende des ersten Regierungsjahres der Ampel fällt das Zeugnis im Fach Verteidigung verheerend aus: Arbeitsverweigerung, Note 6.