Althaus sitzt Debatte um Soli-Zuschlag aus

Bei dem Auftritt in seiner Heimat Heiligenstadt am Samstag nimmt Althaus das Wort Solidaritätszuschlag nicht in den Mund. Mit keinem Satz geht er auf die Debatte ein, die er mit seinem Interview angestoßen hat. Bei einer umfassenden Steuerreform stehe auch der Soli auf dem Prüfstand, war da zu lesen. Inzwischen hat Althaus mehrfach knapp klargestellt, dass er an dem Solidarpakt bis 2019 nichts ändern will. Darüber hinaus keinen Kommentar.

„Das Thema ist aufgebauscht worden“, sagt CDU-Sprecher Heiko Senebald. Er geht davon aus, dass die Debatte ebenso schnell wieder verdampfen wird wie sie hochgekocht wurde. „Auf unseren Wahlkampf hat das keinen Einfluss.“ Bislang reist Althaus jeden Tag für rund drei Stunden in einen anderen Thüringer Ort, trifft sich dort mit Gemeindevertretern, plaudert mit den Menschen auf dem Markt und hält dann eine 45 Minuten lange Rede, in der er vor allem die Schönheiten der Region und die Erfolge seiner Regierung preist. Diese Tour will er bis kurz vor der Landtagswahl am 30. August fortsetzen.

Auf die Podiumsdiskussionen mit den Spitzenkandidaten, die Hochschulen, Verbände, Kammern und Medien organisieren, schickt Althaus seine Minister. Die Herausforderer Bodo Ramelow von der Linken und SPD-Chef Christoph Matschie verzweifeln zusehends, weil sie den Ministerpräsidenten nicht zu fassen kriegen.

Der Ton im Wahlkampf wird deshalb ruppiger. In der Soli-Debatte bezeichnet Matschie Althaus als „politischen Geisterfahrer“ — eine Anspielung auf den schweren Skiunfall des Ministerpräsidenten am Neujahrstag in Österreich. Dort war er eine Skipiste ein Stück bergauf gefahren und mit einer 41 Jahre alten Frau zusammengeprallt, die kurz darauf starb. Medien hatten Althaus, der wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, als Geisterfahrer tituliert.

Auch die SPD-Spitze — von Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier bis zum Verkehrsminister und Ost-Beauftragten Wolfgang Tiefensee - nimmt den Ball dankbar auf. Tiefensee spricht von einem Angriff auf den Aufbau Ost, Steinmeier von unrealistischen Steuersenkungsplänen und fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, endlich ihre konkreten Pläne auf den Tisch zu legen.

Während Althaus aus der Schusslinie tritt, legt die CDU- Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann nach. Die Forderung nach der Abschaffung des Soli-Zuschlags „ist psychologisch dringend erforderlich“, sagt sie und begründet: „Nach wie vor glauben westdeutsche Bürgerinnen und Bürger, dass die Mittel komplett in die jungen Länder fließen.“ Der Solidaritätszuschlag werde jedoch einfach dem Bundeshaushalt einverleibt. Seine Streichung „wäre ein großer Beitrag zum Zusammenwachsen der alten und jungen Länder“.

Das ändert für Tillmann jedoch nichts an der Tatsache, dass die ostdeutschen Länder über den Solidarpakt weiterhin finanziell gestützt werden müssen. Im Fall von Thüringen ist dies zurzeit auch kaum anders vorstellbar: Bislang kann der Freistaat erst 53 Prozent seines Haushalts aus eigenen Mitteln tragen, der Rest kommt von der Europäischen Union und aus dem Solidarpakt.