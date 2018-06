„Alternativlose“ Trasse

Horst Seehofer gab sich resolut. „Sie können sich darauf verlassen und Sie können mich beim Wort nehmen“, versicherte Bayerns Ministerpräsident Anfang April den aufgebrachten Demonstranten in Neuburg. Er werde gegen den Bau der Gleichstromtrasse aus Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt ins schwäbische Meitingen kämpfen, so die klare Botschaft des CSU-Chefs.

Starke Worte, doch im Trassenstreit gibt es nun eine neue Entwicklung: Die Bundesregierung stuft den Bau der Stromautobahn jetzt als alternativlos für die Umsetzung der Energiewende ein – ein Machtwort aus Berlin. „Konkrete Informationen über mögliche Alternativen“ zum Bau der Leitung Bad Lauchstädt-Meitingen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Bayern würden der Bundesregierung derzeit nicht vorliegen, heißt es in der Antwort aus dem Hause von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Der Gesetzgeber habe im Rahmen des Bundesbedarfsplans eine Prüfung mit dem Ergebnis vorgenommen, „dass es sich um ein vordringliches Leitungsausbauvorhaben handelt“.

Mehrere Anläufe für einen Kompromiss im Trassenstreit waren zuvor gescheitert. Auch Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hatte versucht, zu vermitteln. In Berliner Regierungskreisen heißt es nun, wenn die CSU bei der Europawahl im Mai ihr Ergebnis eingefahren habe, sei von Seehofer kein Widerstand mehr zu erwarten. Die Stromautobahn halte man für unbedingt notwendig.

Die Grundlage dafür, das Bundesbedarfsplangesetz, sei vom Bundestag im April 2013 schließlich auch mit den Stimmen der CSU verabschiedet worden. Verhindern könne Seehofer den Bau der Trasse überhaupt nicht, heißt es in Regierungskreisen weiter. Es sei aber denkbar, dass der zuständige Übertragungsnetzbetreiber Zugeständnisse beim Leitungsverlauf machen werde.

Aigner pocht auf Südost-Passage

Bayerns Staatsregierung reagierte zurückhaltend auf die Festlegung des Bundeswirtschaftsministeriums. „Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern arbeiten bei der Umsetzung der Energiewende eng zusammen. Das hat sich zuletzt bei der Reform des EEG gezeigt – die bayerische Position ist in weiten Teilen berücksichtig worden“, erklärte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU). „Ich bin mir sicher, dass wir auch in der Frage der Stromtrassen zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen werden.“ Die Energiewende könne nicht ohne Trassen gelingen. So sei die schnelle Fertigstellung der Thüringer Strombrücke unbedingt notwendig: „Von der Südost-Passage sind wir schon deshalb wenig überzeugt, weil sie Kohlestrom nach Bayern transportiert.“ Bis zum Sommer soll die Bundesnetzagentur den Bedarf für den Leitungsbau noch einmal überprüfen.

In Regierungskreisen herrscht Unzufriedenheit mit der Öffentlichkeitsarbeit des Netzbetreibers Amprion, der für die umstrittene Stromautobahn zuständig ist. Die Grünen übten dagegen scharfe Kritik am Kurs des bayerischen Ministerpräsidenten. „Seehofer stellt sich durch die Ablehnung der Ost-Süd-Passage gegen ein Gesetz, das er vor noch nicht mal einem Jahr im Bundesrat selbst beschlossen hat“, so Fraktionsvize Oliver Krischer. „Wer so handelt wie Horst Seehofer gefährdet nicht nur die Energiewende, sondern viele deutsche Industriearbeitsplätze.“