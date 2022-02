Alte Besen kehren wieder besser

Die Neuigkeit von Besen, die gut kehren, nutzt sich naturgemäß schnell ab. Manchmal erscheinen sogar alte Feger dann wieder attraktiv. Das zumindest legen aktuelle Umfragen nahe, die der neuen Regierungspartei SPD ein um vier Punkte schlechteres Wahlergebnis voraussagen, wenn am Sonntag schon wieder Bundestagswahl wäre. Die CDU samt der CSU wachsen demnach genau um diese vier Prozentpunkte. Wodurch es nun 27:22 zugunsten der Union steht.

Friedrich Merz, welcher die Reihen seiner Partei neulich gründlich ausgefegt hat, wirbelt nun also mächtig viel Staub auf. Die Grünen sind derweil bei 16 Prozent plus minus Null erstarrt. Vermutlich weil dort jetzt neue Besen die Partei führen, während alte Besen an die Spitze von Ministerien gewechselt sind. Das hält sich dann die Waage, sodass die Umfrageergebnisse gleich bleiben.

Die Besenlehre taugt nicht zwingend als Mittel der Zukunftsvorhersage. Machte die SPD den neuen Kanzler Scholz flugs zum Altkanzler, um ihn etwa durch eine junge Kanzlerin zu ersetzen, wäre das nach Expertenmeinung nicht so gut. Weil der Wähler alsbald dieses Taschenspielertricks gewahr würde. Wenn aber einer – wie Friedrich Merz – nur lange genug in der besenkammermäßigen Versenkung verschwunden ist, um dann zurückzukehren, empfinden ihn viele Wähler offenbar wieder als taufrisch und gewähren ihm ein hübsches Sträußchen an Vorschusslorbeeren. Bis auch da alsbald wieder klar wird, dass Staubaufwirbeln und Kehren längst nicht das Gleiche sind. Und wir daraus lernen: Außer Besen nix gewesen. (nyf)