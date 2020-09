Als vor zehn Jahren der Stuttgart-21-Protest eskalierte

Das Foto, das ihn vor zehn Jahren schlagartig weltweit bekannt gemacht hat. Ein Bild, das wohl mitverantwortlich ist für die Abwahl einer Landesregierung. Das ihn zeigt – blutig, schwer verletzt und gestützt – und seit zehn Jahren für den Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 steht. Dieses Foto hat Dietrich Wagner nie klar und deutlich gesehen.

Er, der Ingenieur im Ruhestand, hat an jenem Tag der Auflehnung gegen das Bauprojekt sein Augenlicht fast völlig verloren. Dennoch wird der heute 75-Jährige auch am Mittwochabend, zehn Jahre nach den Szenen aus dem Schlosspark, gegen den Bau des Tiefbahnhofs protestieren. Auch wenn er selbst nicht mehr an einen Erfolg glaubt, wie er zuletzt eingeräumt hat. Die Szenen damals haben die jüngere Stuttgarter Stadtgeschichte geprägt. Sie haben einen Untersuchungsausschuss nach sich gezogen und etliche Prozesse, eine Schlichtung, Entschädigungen und Rücktritte. Und dennoch wird genau dort, wo vor zehn Jahren die Wasserwerfer standen, wo die Menschen weinten, schrien und mehr als 160 Menschen verletzt wurden, weiter gebaut. In fünf Jahren soll der Tiefbahnhof eröffnet werden – trotz des „Schwarzen Donnerstags“.

Ein Rückblick.

Im Sommer 2010 gehen immer wieder Zehntausende Stuttgart-21-Gegner auf die Straße. Ganz Deutschland blickt auf die Schwabenmetropole und deren „Wutbürger“, die gegen den Bau protestieren. Nach der Sommerpause erklärt der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) seinen Kritikern, er werde den „Fehdehandschuh“ aufnehmen. Die Atmosphäre ist aufgeheizt wie nie. Als der Nordflügel des denkmalgeschützten Hauptbahnhofs Ende August 2010 abgerissen wird, werden die Stuttgart-21-Bauarbeiten für jeden sichtbar.

Ende September 2010 soll der Mittlere Schlossgarten wegen der Baumfällarbeiten für das Bahnvorhaben geräumt werden. Ab dem 1. Oktober darf gerodet werden und es ist klar, dass das Grünstück nun abgesperrt wird. Dort, im Park, wo normalerweise Eltern ihre Kinderwagen schieben, wo Jogger an Biergarten und Planetarium vorbeilaufen, strömen am 30. September 2010 rund 1500 Schüler in den Park, um sich gegen das Fällen der Bäume zu wehren. Aber es marschieren auch Polizisten in schwerer Montur auf. Sie traktieren Demonstranten mit Schlagstöcken und Pfefferspray, Wasserwerfer schießen auf Menschen am Boden und in Bäumen. Der „Schwarze Donnerstag“ war der Höhepunkt des Konflikts um den mittlerweile bis zu acht Milliarden Euro teuren Neubau des Bahnknotens Stuttgart.

Bei den Gegnern herrscht nach wie vor die Überzeugung, dass der harte Polizeieinsatz nicht ohne Rückendeckung der S21-freundlichen Mappus-Regierung stattfinden konnte. Zehn Jahre nach dem folgenschweren Einsatz sieht das der frühere Stuttgarter Polizeipräsident Siegfried Stumpf ganz anders. Die damalige Politik habe die Polizei in der Auseinandersetzung mit den Demonstranten allein gelassen, sagt er. Den Abschlussbericht des Innenministeriums zum „Schwarzen Donnerstag“ hält er für „unsachlich“ und „unprofessionell“. Stumpf war nach dem Polizeieinsatz in den vorzeitigen Ruhestand gegangen. 2015 akzeptierte er einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach dem Protest folgte die Schlichtung mit Moderator Heiner Geißler, mit deren Ergebnis die S21-Kritiker noch heute hadern. Aber es folgte mit der Zäsur des „Schwarzen Donnerstags“ auch der historische Wahlsieg der Grünen unter Winfried Kretschmann im März 2011 – nach mehr als 50 Jahren CDU-Vorherrschaft. Ministerpräsident Mappus musste gehen.

Und auch juristisch bekamen die S21-Gegner recht:

Der eskalierte Polizeieinsatz führte zu Untersuchungsausschüssen im Landtag und beschäftigte Gerichte. Das Verwaltungsgericht Stuttgart erklärte den Einsatz im November 2015 für rechtswidrig. Beim Protest gegen die Baumrodungen im Schlossgarten habe es sich um eine vom Grundgesetz geschützte Versammlung gehandelt. Die Polizei habe „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“. Daraufhin entschuldigte sich Ministerpräsident Kretschmann bei den Opfern, von denen einige wie Wagner Entschädigungen zugesprochen bekamen.

Auch Mappus erkennt beim Blick zurück Fehler im Umgang mit dem Bahnprojekt. Seine Regierung sei damals „ratlos“ gewesen, räumte er viele Jahre später in einem Interview mit dem „Südkurier“ ein. Er habe das Gespräch mit seinen Amtsvorgängern gesucht, „weil wir alle gemerkt haben: Da passiert irgendetwas, das es so noch nie gegeben hat und das aus dem Ruder läuft.“