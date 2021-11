Als Kalorien-Leugner durch die Feiertage

Und schwups – da ist sie wieder, diese unangenehme Corona-Tristesse, von der wir ja eigentlich schon geglaubt hatten, sie spätestens im Sommer hinfort und weggeimpft zu haben. Aus Sicht des Kolumnenschreibers ist das natürlich besonders tragisch. Weil sämtlichen Witze über das Leben unter virologisch vertrackten Vorzeichen ja bereits im Vorjahr gemacht worden sind. Man andererseits um das Thema trotzdem nicht herumkommt.

Viel ließe sich jetzt über Leute schwadronieren, die das Virus von Anfang an nicht als Bedrohung anerkannt haben, was wahrscheinlich daran liegt, dass man Corona mit bloßem Auge ganz schlecht sieht. Vor einem Jahr hat irgendein Forscher erklärt, sämtliche Corona-Viren dieser Welt passten in eine Dose Cola. Heute ist es vielleicht schon eine Bierflasche. Wer weiß – die Wissenschaft der vergleichenden Corona-Volumina ist ja noch recht jung.

Was man von den sogenannten Corona-Leugnern für die kommenden Feiertage lernen könnte, wäre die Übernahme der Haltung, dass etwas, was man nicht sehen kann, einfach nicht da ist. Wir schlagen vor, mit den massiv anstehenden Kalorien so zu verfahren. Als Kalorienleugner hat man’s gut. Weil auch Kalorien sind ja zunächst unsichtbar und verbergen sich geschickt in Plätzchen, Lebkuchen und Weihnachtsgans. Erst Anfang Januar treten sie in verwandelter Form zum Vorschein und die Sieben-Tage-Hüftgold-Inzidenz steht den Leuten ins Gesicht beziehungsweise auf den Wanst geschrieben. Bis das Deutsche Ernährungsinstitut (DGE) Alarm schlägt. (nyf)