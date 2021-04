allesdichtmachen: Weder witzig noch geistreich, sondern einfach nur dümmlich

Wenn es denn wenigstens witzig wäre. Das sind die Videoclips, in denen sich Dutzende Schauspieler irgendwie ironisch gegen die Corona-Politik der Bundesregierung wenden, aber nicht.

Klar, es soll Satire sein, was Tatort-Größen wie Jan-Josef Liefers und Ricky Müller dort zum Besten geben. In diesem Sinne haben die sorgfältig inszenierten Botschaften an die Öffentlichkeit auch ihren Zweck erfüllt: die Provokation.

Aber auch bei einer Satire darf gefragt werden, ob sie gelungen ist – oder nur komplett daneben. Bei den Videobotschaften der Promi-Schauspieler ist letzteres der Fall.

Natürlich ist es verständlich, dass Schauspieler, Künstler, Kulturschaffende nach einem Jahr im Corona-Lockdown niedergeschlagen sind, weil bei vielen von ihnen die Lebensgrundlage – und mitunter auch der Lebensinhalt weggebrochen ist.

Die finanzielle Lage von Bühnenschauspielern, Kabarettisten und Musikern, die nicht auftreten können in Lockdown-Zeiten ist desaströs.

Auch die selten hinterfragte Ausklammerung der Kultur von allem, was als systemrelevant bezeichnet wird, dürfte die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, bin ins Mark getroffen haben. So lässt sich auch ein Teil der Verbitterung erklären, von denen die Statements der Schauspieler getragen sind.

Doch trotz allem Verständnis für die Lebenslage der Betroffenen und die Freiheit der Satire: Das, was Liefers, Müller, Ken Duken und Co. in den Videos abliefern, ist zynisch und – mit Verlaub – auch ziemlich hohl.

Wer in eine Kamera flötet, dass – jetzt kommt die Ironie – keine Meinung die beste Meinung sei, muss sich nicht wundern, wenn er von der rechten Seite, von AfD und „Querdenkern“ Beifall erntet.

Es zeugt auch nicht von allzu viel Geistesgröße, sich gleichzeitig über das Homeschooling und die Corona-Teststrategie – auch bei „ungeborenen Babys im Mutterleib“ – lustig zu machen. Davon, wie dieser Spott bei den Angehörigen von Corona-Toten ankommen dürfte, ganz zu schweigen.

In Summe wirkt das Projekt so, als hätten sich leidlich politisch informierte Schauspieler vor den Karren eines Corona-Leugners spannen lassen, was in diesem Fall auch zutrifft.

Die weniger prominenten Vertreter ihres Faches, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Mieten zahlen sollen, werden ihnen mit Sicherheit dankbar sein.