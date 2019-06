Alles scheint möglich bei Landtagswahlen im Osten

Im September schlägt die Stunde der Taktiker. Wie lässt sich nach den Landtagswahlen im Osten verhindern, dass die AfD mitregiert? Die Lage ist verzwickt. Wenn jetzt plötzlich zur Not selbst CDU und Linke Bündnisse miteinander eingingen, dann könnte das Wasser auf die Mühlen der AfD sein: Seht her, alle Systemparteien sind doch derselbe Brei, nur wir sind anders und die Alternative.

Bleiben also Modelle wie Minderheitenregierungen, doch auch die brauchen die Tolerierung von links oder rechts. In Sachsen-Anhalt ließ sich 1994 SPD-Ministerpräsident Reinhard Höppner ungeniert von der PDS tolerieren, sehr zum Ärger der damaligen SPD-Parteispitze. Im Adenauer-Haus gibt es jetzt Befürchtungen, dass solche Abweichungen auch in der CDU möglich wären, dann in Richtung einer Öffnung zur AfD hin. Erste Stimmen aus Sachsen-Anhalt halten solche Modelle für denkbar. Und auch Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann gilt als möglicherweise offen für solche Bündnisse.

Wie es nach dem Wahlabend aussieht, ist ungewiss. Sicher aber ist: Es wird nach dem 1. September schwierige und langwierige Regierungsbildungen geben.