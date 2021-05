Alles nass macht der Mai

Die heitere Tätigkeit des Kolumnenschreibens bedarf einer positiven Grundstimmung. Deren Aufhellung gelingt im Lichte frühlingshaften Wetters besonders gut. Daher muss die momentane Witterung auf die Stimmung drücken, auf jene der kolumnierenden Kolumnisten ganz besonders. Unter Kolumnisten ist es fast ein Naturgesetz, dass man nur dann über das Wetter schreiben darf, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt. Im konkreten Frühling 2021 ist es aber so, dass einem außer dem Wetter fast gar nichts anderes mehr in den Sinn kommt. Weil es in diesem Mai eben standhaft in der Verweigerung erstarrt, nicht so zu sein, wie es ihm von meteorologischer Seite her zukommt.

Übrigens auch von literarischer: Clemens von Brentano wirkt im Lichte seines Mai-Gedichts heute wie ein Narr, schreibt er doch: „Süßer Mai, du Quell des Lebens / bist so süßer Blumen voll / Liebe sucht auch nicht vergebens / wem sie Kränze winden soll.“ Wir wissen nicht, wie das Wetter im 19. Jahrhundert zu Brentanos Zeiten so gewesen sein mag. Heute ist der Mai weder süßer Quell noch windet irgendwas irgendwem irgendwelche Kränze.

Müsste man seine Verse umdichten, damit sie ins Heute passen, sie lauteten: „Nasser Mai, du Quell des Regens / bist so feuchter Pfützen voll / Liebe such ich hier vergebens / weil ich untern Schirm mich troll.“ Angesichts dieser Tatsachen wird es immer schwieriger, Prognosen für den Sommer abzugeben. Darum blicken wir schon ein Stück weiter und tippen darauf, dass es an Weihnachten wieder nicht schneien wird. (nyf)