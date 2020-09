Im April hatte Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass all den Pflegekräften, die an vorderster Front in der Corona-Bekämpfung stehen, ein einmaliger Bonus zustehen sollte. Von einer Differenzierung nach Altenpflege und Krankenhauspflege war da nicht die Rede. Es zeigte sich aber bald, dass der Bund nur Altenpflegern eine Einmalzahlung ermöglichen konnte. Pflegekräfte in Krankenhäusern dagegen blieben bisher außen vor. Und waren entsprechend sauer.

Insofern ist es zunächst ein gutes Zeichen, dass Klinikmitarbeiter doch noch in den Genuss der steuerfreien Prämie kommen sollen. Nur wird das Ergebnis erneut Ärger auslösen, denn der Bonus fließt längst nicht für alle. Dass man sich auf Kliniken konzentriert, die tatsächlich mit Covid-19-Patienten konfrontiert waren, kann man noch nachvollziehen. Schließlich soll ja vor allem der Arbeitseinsatz in der Zeit gewürdigt werden, als Fallzahlen nach oben schnellten und es zudem an Schutzkleidung mangelte. Aber auch dort werden viele wenig bis gar nichts bekommen, wenn sie nicht permanent direkt am Bett der Patienten standen.

Keine Frage: Die Lösung ist besser als gar keine für das Klinik-Pflegepersonal. Aber sie kommt nicht nur sehr spät, sie ist auch alles andere als großzügig.