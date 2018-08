Alle wichtigen Informationen zum Thema Asyl

Woher kommen die meisten Asylbewerber?

Laut Bundesregierung kamen von Januar bis Juli 2018 die meisten Asylbewerber aus Syrien, gefolgt vom Irak und Nigeria. Zu den weiteren Haupt-Herkunftsländern zählten Afghanistan, die Türkei, Iran, Eritrea und Somalia.

Auf diesen Routen kommen die Menschen nach Deutschland:

Was ist der Unterschied zwischen einem Asylbewerber und einem Flüchtling?

Sobald ein Mensch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Asyl beantragt, wird er zum Asylbewerber. Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, werden als Flüchtlinge bezeichnet. Juristisch ist der Begriff so erklärt: Derjenige, der eine begründete Furcht vor Verfolgung hat, gilt laut Genfer Konvention als Flüchtling.

Gründe können seine Ethnie, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sein. Damit er als Flüchtling anerkannt werden kann, muss ein Mensch wissen, dass er aus den vorgenannten Gründen den Schutz seines Landes nicht in Anspruch nehmen kann. Ob die Bestimmungen erfüllt sind, prüft das BAMF.

Stimmt es, dass vor allem junge Männer in Deutschland Asyl beantragen?

Im Jahr 2017 waren laut Bundesregierung rund zwei Drittel der Asylbewerber in Deutschland männlich.

Im April 2018 waren rund drei Viertel der Asylbewerber jünger als 30 Jahre und 58 % männlich.

So teilen sich die bisherigen Asylerstanträge im Jahr 2018 auf die verschiedenen Altersgruppen und die Geschlechter auf:

Wie entwickelt sich die Zahl der Asylanträge?

15.199 Menschen haben im Juli 2018 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Bis August 2018 waren es rund 110.000 Anträge. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 waren es rund 221.000 Anträge, 2016 rund 745.000 und 2015 haben 477.000 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt.

Hier die Zahlen der Asylentscheidungen der vergangenen Jahre:

Die Mitgliedstaaten der EU erkannten 2017 538 000 Asylbewerber als schutzberechtigt an. Die Zahl der positiven Asylentscheidungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 25 % zurückgegangen. Zusätzlich wurden fast 24 000 umgesiedelte Flüchtlinge aufgenommen.

Die größte Zahl der Asylsuchenden wurde 2017, wie auch in den verganenen Jahren, von Deutschland aufgenommen, gefolgt von Frankreich, Italien, Österreich und Schweden.

Hier die Vergleichszahlen zu den positiven Asylentscheidungen in erster Instanz in Deutschland der vergangenen Jahre:

Wie lange dauert ein Asylverfahren?

Momentan dauert das Verfahren im Durchschnitt rund sieben Monate. Dass die Verfahren so viel Zeit in Anspruch nehmen, liegt laut BAMF vor allem an komplizierten älteren Fällen. Über neue Anträge entscheidet das Bundesamt innerhalb von zwei Monaten.

Was passiert, wenn Asylbewerber die Integration verweigern?

Ein unbefristetes Aufenthaltsrecht wird an Integrationsleistungen geknüpft, wie etwa, die Sprache zu lernen. Wer in Deutschland bleiben möchte, muss Deutsch lernen. Wer aber die Teilnahme an einem Integrationskurs verweigert, dem werden die Bezüge gekürzt.

Was passiert, wenn Asylbewerber straffällig werden?

Werden Asylbewerber straffällig, können sie ausgewiesen werden. Ursprünglich galt der Grundsatz, dass dies geschieht, wenn Asylbewerber zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt werden oder Ausländer eingeschleust haben.

Mittlerweile können ausländische Straftäter aber leichter ausgewiesen werden. Sie müssen das Land verlassen, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden – unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das gilt bei Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Angriffen auf Polizisten. Auch Seriendiebstähle und Raub können zur Abschiebung führen.

Wer straffällig wird und nicht ausgewiesen werden kann, muss die Strafe in Deutschland absitzen. Auch nach der Haft können straffällige Ausländer ausgewiesen werden, wenn sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.

Wie funktioniert eine Abschiebung?

Die meisten Abschiebungen finden mit einem Linienflugzeug statt. Die Landespolizei holt den Abzuschiebenden zuhause oder im Flüchtlingsheim ab und bringt ihn zum Flughafen. Dort übernimmt die Bundespolizei, die den Abzuschiebenden in das Flugzeug begleitet - wenn mit Widerstand zu rechnen ist, sogar über den gesamten Flug hin bis ins Heimatland. Bund und Länder versuchen aber zunächst, abgelehnte Asylbewerber zu einer freiwilligen Rückkehr in ihr Land zu bewegen. Weigert sich der Bewerber, wird er abgeschoben.

Besteht Fluchtgefahr, kann der abgelehnte Asylbewerber auch in Abschiebungshaft genommen werden.

Was ist eine Duldung?

Lässt sich eine Abschiebung nicht umsetzen, zum Beispiel weil der abgelehnte Asylbewerber durch eine Krankheit reiseunfähig oder der Zielflughafen gesperrt ist, wird der Aufenthalt geduldet. Der abgelehnte Asylbewerber bleibt aber verpflichtet, auszureisen. Sein Aufenthalt ist also rechtwidrig, aber nicht strafbar.

Die Duldung endet, sobald die Ausreise wieder möglich ist. Geduldete können grundsätzlich nach drei Monaten arbeiten, wenn es die Ausländerbehörde genehmigt. Wenn sie bedürftig sind, erhalten sie soziale Leistungen.

Ab wann erhalten Asylbewerber eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis?

Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge haben nach fünf Jahren Anspruch auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, die sogenannte Niederlassungserlaubnis. Sie ist ein Leben lang gültig. Wer eine Niederlassungserlaubnis möchte, muss einen Integrationskurs, der mit einem Sprachkurs verbunden ist, erfolgreich absolviert haben. Das Bundesamt kann seine positive Entscheidung auch später noch zurücknehmen, wenn der Asylbewerber zum Beispiel falsche Angaben zur Person gemacht hat.

Personen, die geduldet in Deutschland leben, erhalten nun nach einem Aufenthalt von acht Jahren eine dauerhafte Bleibeperspektive. Geduldete Personen mit Familie und minderjährigen Kindern erhalten die Bleibeperspektive schon nach sechs Jahren.