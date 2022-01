Alle Vorsätze werden eisern eingehalten

Weil es sich einerseits gehört, jeweils zum Jahreswechsel gute Vorsätze zu fassen, weil es andererseits aber erfahrungsgemäß mit der Einhaltung ein wenig hapert, haben wir uns diesmal vorgenommen, nur Vorsätze zu fassen, deren eiserne Einhaltung uns nicht überfordern sollte.

Also: Auf gar keinen Fall soll das Übergewicht reduziert werden. Es ist bekömmlicher als ein Untergewicht und hat außerdem einen Haufen Geld gekostet. Zweitens: Wir wollen unbedingt den heimischen Bierbrauern und Winzern, auch den italienischen, französischen und spanischen die Treue halten. Alkohol, so hat es uns der Stiko-Chef Mertens gelehrt, ist nicht zuletzt ein unerbittlicher Feind des Corona-Viehzeugs. Drittens: Wir wollen eisern Sport treiben, insbesondere mithilfe der samstäglichen „Sportschau“. Viertens: Zigarren sind einem behaglichen Lebenswandel förderlich. Wir wollen deshalb mindestens so behaglich weiterleben wie bisher. Fünftens: Wir werden tunlichst alle Fridays-for-future-Märsche meiden, weil sie bekanntlich den Verkehr behindern. Sechstens: Wir haben den ernsten Vorsatz gefasst, auf einen Urlaub im schönen Nordkorea zu verzichten. Auch ins wunderbare Saudi-Arabien werden wir nicht reisen. Siebtens: Wir wollen uns stattdessen wie gewohnt durch den südfranzösischen Spätsommer quälen.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat uns ermuntert, hart zu bleiben und alle guten Vorsätze einzuhalten. Er selber werde sich auf die Pflege seines Harems konzentrieren und außerdem öfter zum Angeln gehen als im vergangenen Jahr. (vp)