Alle Urlauber sollten sich nach ihrer Rückkehr testen lassen

Das Ziel ist klar: Deutschland muss die Zahl der Neuinfektionen auf einen möglichst niedrigen Stand drücken, um nach den Sommerferien für weitgehende Schulöffnungen gerüstet zu sein. Doch der Weg dahin ist derzeit schwieriger als befürchtet. Nach einem halben Jahr im Corona-Modus macht sich eine gewisse Sorglosigkeit breit, die viel gepriesene Disziplin der Deutschen bröckelt, und die Zahl der Corona-Fälle steigt zum Leidwesen von Politikern und Risikopatienten. Viele Menschen scheinen vergessen zu haben, dass vor wenigen Monaten das Partygeschehen in einem österreichischen Skiort namens Ischgl ausreichte, um reichhaltig Virus über die Grenze zu transportieren und Tausende hierzulande zu infizieren.

Allein mit Appellen an die Vernunft lässt sich das Vorhaben, die Infektionszahlen bis zum Herbst auf einen Tiefstand zu drücken, also nur schwer erreichen. Wenn nun Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Druck erhöht und verpflichtende Tests für Reisende aus Risikogebieten anordnet, klingt das sehr vernünftig – und greift dennoch zu kurz. Denn die Rückkehrer aus Risikogebieten spielen nur eine untergeordnete Rolle in der Debatte über Urlauber als Coronavirus-Transporteure. Deutsche Touristen sind derzeit weniger in Australien oder Lateinamerika zu finden, sondern am Wörthersee im österreichischen Kärnten oder an den Stränden Mallorcas. In Gegenden also, die eben nicht zu den Risikogebieten gehören. Der Effekt dieser verpflichtenden Tests wird also begrenzt sein.

Wenn die Bundesregierung mit Tests im Kampf gegen die Corona-Pandemie tatsächlich etwas erreichen will, muss sie diese Strategie ausweiten und deutlich konsequenter verfolgen als bislang. So sollten auch alle anderen Urlauber dazu angehalten werden, sich nach ihrer Rückkehr testen zu lassen. Das wäre nur folgerichtig. Die Kosten dafür der Allgemeinheit aufzubürden, ist allerdings nicht nachvollziehbar. Denn wer sich eine Urlaubsreise leisten kann, verschmerzt auch die rund 60 Euro, die ein Test kostet.