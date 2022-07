Alle Macht der Teuerung!

Spanien importiert derzeit so viel russisches Gas wie noch nie, Polen kauft offiziell keins, lässt sich aber aus Deutschland die Speicher vollpumpen – mit russischem Gas. Das kommt über die Jamal-Pipeline nach Deutschland und wird dann wieder gen Osten in die polnischen Gasspeicher gepumpt. Die USA beziehen weiter russisches Öl, Deutschland boykottiert es (zumindest das, was früher mit Tankern geliefert wurde), kauft aber dafür in Indien Benzin und Diesel, das dort aus russischem Öl raffiniert wurde. Gleichzeitig bibbert Deutschland davor, dass Nord Stream 1 geschlossen bleibt, weigert sich aber beharrlich, über die Öffnung von Nord Stream 2 auch nur nachzudenken.

Alles unlogisch, scheinheilig und nicht zu Ende gedacht? Es wäre zu billig, jetzt einfach auf die Politik und die Diskrepanz zwischen hehrem Anspruch und harter Realität zu schimpfen. Denn die Akteure sind ja auch Gefangene eines in Jahrzehnten gewachsenen Systems, das sie zum dauerhaften schönen Schein im Permanent-Wahlkampf zwingt. Sie sind auch Getriebene von Teilen der Medien, die von der Politik Tugend und Moral fordern statt der konsequenten Verfolgung der Interessen ihrer Wähler. Ein Lehrbuch-Beispiel gibt dafür der Tagesthemen-Kommentator Lorenz Beckhardt ab.

Der WDR-Redakteur kostet die Gebührenzahler gute 100 000 Euro im Jahr und sagt dafür solche Sachen: „Macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte! Schnell!“ Er sei nämlich, so der Mann Jahrgang 1961, ein Konsum-Junkie, die Politik solle ihn (und all die anderen unmündigen Deutschen natürlich gleich mit) von dieser unheilvollen Sucht kurieren. Treuherzig versicherte er dann noch zur besten Sendezeit: „Dann wählen wir auch euch alle!“ Letzte Woche rief er zum Warnstreik auf, WDR-Journalisten wollen höhere Gehälter, weil doch jetzt alles so teuer geworden ist. Zum Tauchen war er aber noch dieses Jahr, in Oman und in Ägypten. Jetzt sendet er wieder. Und bald wollen Politiker auch wieder seine Stimme bekommen. Tja.